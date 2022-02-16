«Что это за южане такие?»: Евгений Куйвашев жестко отреагировал на ситуацию с избиением женщины и ее дочери

Губернатор обещал разобраться с бандой подростков-южан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев жестко отреагировал на ситуацию с избиением южанами известного в Екатеринбурге педагога Надежды Глазовой и ее дочери. Девушка получила сотрясение мозга. Женщина сейчас находится в больнице. Ей нужна операция.

- Что это за южане такие? Они из Краснодарского края приехали или это всё-таки из какой-то страны, где им можно так с женщинами обращаться? Лица прикрывают - какой позор. Возможно, в других странах есть свои законы, но мы в России живем и законы здесь российские, - написал глава региона. - А если им не нравится, значит, они не должны жить в нашей стране.

Он также отметил, что подростки давно кошмарят весь район, постоянно пристают к девушкам, воруют телефоны. Из-за этого они уже не раз привлекали внимание полиции.

-Я прошу всех, кто пострадал от действий этой банды - пишите мне в личные сообщения, я разберусь, - добавил губернатор.

Напомним, конфликт с южанами у девушки произошел сначала в автобусе из-за того, что они начали приставать к ней. Затем он продолжился уже на улице, где молодую екатеринбурженку встретила по ее просьбе мама.

Сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых в избиении.

- Данное преступление было раскрыто сотрудниками отдела полиции №11 в те же сутки. Подозреваемый 17-летний молодой человек был установлен и задержан в результате проведенных полицейскими оперативно-розыскных мероприятий. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе городского УМВД.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 112 УК РФ (Причинение средней тяжести вреда здоровью).

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