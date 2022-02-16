Пострадавшие обратились в полицию после избиения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге пятерых мигрантов подозревают в избиении девушки и ее мамы - известного педагога Надежды Глазовой. Все произошло еще 11 февраля в 22:00 возле магазина «Монетка» на Пехотинцев, 7а.

Как рассказала родственница пострадавших в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург», конфликт сначала произошел в автобусе между девушкой и несколькими мужчинами.

- Изначально конфликт у девушки с мужчинами начался в автобусе №57. Мужчины начали дергать шапку, давать подзатыльники и всячески издеваться над девушкой. Она попросила маму встретить ее с автобуса, на конечной остановке. А после случилось избиение, - рассказывает Людмила.

Людмила утверждает, что ее родственниц избили южане и их, якобы, было пять. По словам женщины, у девушки сотрясение мозга, а ее мама находится в больнице в тяжелом состоянии с переломом, ей нужна операция.

- Женщину из всей этой компании ударил только один парень. По национальности он азербайджанец. Он ударил женщину по ноге. В результате она с переломом в больнице, - рассказал источник в правоохранительных органах «КП-Екатеринбург» . - О том, что у девушки черепно-мозговая травма, говорить пока преждевременно.

В полиции, куда сразу же обратилась пострадавшая, также говорят об одном задержанном.

- В те же сутки был установлен и задержан подозреваемый 17-летний молодой человек. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, - уточнили в пресс-группе городского УМВД.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 112 УК РФ (Причинение средней тяжести вреда здоровью).

На ситуацию отреагировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он написал, что молодые люди, о которых идет речь, не раз были замечены за приставанием к девушкам и кражах телефонов. Он попросил всех, кто пострадал от действий банды -писать ему в личные сообщения, и обещал разобраться.

- Что это за южане такие? Они из Краснодарского края приехали или это все-таки из какой-то страны, где им можно так с женщинами обращаться? Лица прикрывают - какой позор. Возможно, в других странах есть свои законы, но мы в России живем и законы здесь российские, - написал глава региона. - И за такое любому - подростку и взрослому - грозит уголовная ответственность. И никаких других законов здесь не будет. А если им не нравится, значит они не должны жить в нашей стране.

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