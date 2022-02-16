Омбудсмен Татьяна Мерзлякова: жители Сортировки не чувствуют себя в безопасности

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области обратилась к прокурору Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ситуацией с избиением южанами учительницы Надежды Глазовой и ее 19-летней дочки в Екатеринбурге заинтересовалась уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Она рассказала «КП-Екатеринбург», что жители Сортировки, где произошел инцидент, уже обращались в полицию и говорили, что не чувствуют себя в безопасности.

- Я написала прокурору Свердловской области, попросила ответить на некоторые вопросы, которые задают жители нашего дальнего микрорайона. Они обращались ранее в полицию, говорили, что стало небезопасно вечерами возвращаться домой. Просили проверить и усилить меры безопасности. Но никто никак на это не реагировал, - заявила Мерзлякова.

Омбудсмен отметила, что необходимо проверить, был ли ответ от полиции. Она добавила, что прокуратура не прощает, если нет реакции на заявление населения. Также Мерзлякова рассказала, что к инциденту с нападением на учительницу и ее дочку подключилась диаспора.

- Уже подключилась диаспора. Начинают работать с этой семьей. Семья здесь живет уже 37 лет, никаких замечаний и нареканий не имела. Мальчик приехал учиться в техникум и, видимо, еще не принял правила жизни в Екатеринбурге. Диаспора обещает, что все сделают из этого выводы, - подчеркнула свердловский омбудсмен.

Кроме того, Мерзлякова удивилась, что на остановке и в автобусе никто не заступился за учительницу и ее дочь. Она предположила, что люди могли не захотеть связываться с южанами, опасаясь за себя. Также прохожие могли не захотеть вступаться, боясь, что их потом накажет закон.

Ранее в Екатеринбурге разгорелся скандал вокруг истории с избиении 19-летней девушки и ее мамы - известного педагога Надежды Глазовой. На них напал подросток-южанин со своими друзьями. По этому поводу уже жестко высказался губернатор Евгений Куйвашев, который пообещал разобраться в ситуации. Также произошедшим заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело. Сама учительница рассказала «КП-Екатеринбург» подробности нападения толпы мигрантов.