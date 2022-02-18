Полиция и Росгвардия устроили облаву на мигрантов четвертой овощебазы

В УМВД уже заявили о профилактическом мероприятии. Фото: Маргарита РАЗУМОВА

В пятницу, 18 февраля, силовики устроили массовый рейд по выявлению незаконных мигрантов на овощебазе № 4 в Екатеринбурге. Сразу несколько автозаков и десятки правоохранителей подъехали к огороженной территории.

- По данному адресу сотрудниками органов внутренних дел проводятся плановые профилактические мероприятия, - прокомментировали "КП-Екатеринбург" в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Накануне вечером полиция также проводила проверку документов у южан на Сортировке. Именно там 11 февраля двое подростков избили 48-летнюю Надежду Глазову и ее дочь Полину. По поручению губернатора Евгения Куйвашева власти изучают все случаи нападения южан на жителей района. А также проверяют законность нахождения хулиганов и их семей на территории России.

В 2021 году в Екатеринбурге на миграционный учёт было поставлено 214 189 иностранных граждан Фото: Маргарита РАЗУМОВА

Ранее в Следственном комитете заявили, что в отношении двух подростков 16 и 17 лет возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство, совершенное группой лиц», а также «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Сейчас они находятся в изоляторе.

Росгвардия оказывает силовую поддержку. Фото: Маргарита РАЗУМОВА

По данным мэрии, в 2021 году на миграционный учет в Екатеринбурге было поставлено 214 189 иностранных граждан. Это на 50% больше, чем в 2020 году.

Силовики перекрыли въезд на овощебазу. Фото: Маргарита РАЗУМОВА

Напомним, что глава азербайджанской диаспоры принес извинения пострадавшим женщинам.

- По нашей культуре, азербайджанцы всегда с большим уважением относятся к женскому полу. И здесь мы всегда доводим до своих, чтобы они, раз приехали, жили здесь, уважая законы Российской Федерации. Если приехали на учебу, значит, должны вести себя достойно, не нарушая закона, и с уважением относясь ко всем национальностям, - заявил глава диаспоры Шахин Шыхлински.

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