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Общество17 февраля 2022 16:10

В Екатеринбурге полиция массово проверяет южан после резонансного нападения на учительницу и ее дочь

Силовики намерены стабилизировать обстановку, чтобы больше не допускать подобных инцидентов
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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В силовых ведомствах отмечают, что подросткам грозит до семи лет лишения свободы

В силовых ведомствах отмечают, что подросткам грозит до семи лет лишения свободы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в районе Новой Сортировки, где произошло резонансное нападение южан на учительницу с ее дочерью, полиция массово проверяет документы у лиц нерусской национальности. Силовики намерены стабилизировать обстановку, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем.

- В настоящее время в областном центре проводится серия профилактических мероприятий, в том числе по выявлению нарушений миграционного законодательства. Хочу успокоить жителей Свердловской области и всех тех, кто следит за ходом расследования, это ЧП безнаказанным не останется, - рассказал «КП-Екатеринбург» руководитель пресс-службы свердловского полицейского Главка Валерий Горелых.

После проверок на Новой Сортировке стало непривычно пусто. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

После проверок на Новой Сортировке стало непривычно пусто. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

Также полковник Горелых добавил, что об итогах мероприятия говорить пока рано, однако подобные проверки проводились и ранее не только в Железнодорожном районе.

Напомним, ранее следственный комитет и свердловский главк полиции выступили с совместным заявлением после резонансного нападения южан на преподавателя Надежду Глазову и ее дочь Полину. Вечером 11 февраля женщины стали жертвами подростков. В отношении двух подростков 16 и 17 лет возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство, совершенное группой лиц», а также «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Надежда Глазова пострадала, пытаясь защитить свою дочь, к которой стали приставать парни в автобусе. Фото: клубюность.екатеринбург.рф

Надежда Глазова пострадала, пытаясь защитить свою дочь, к которой стали приставать парни в автобусе. Фото: клубюность.екатеринбург.рф

Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

В силовых ведомствах отмечают, что подросткам грозит до семи лет лишения свободы. Ранее губернатор Евгений Куйвашев потребовал от властей региона проверить законность нахождения южан на территории России.

По итогу у Надежды Михайловны – сложный перелом ноги со смещением, а у Полины ушибы и сотрясение мозга. Глава азербайджанской диаспоры отметил, что они готовы встретиться с потерпевшими, чтобы оказать им моральную и материальную поддержку.

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