На южан, избивших женщин в Екатеринбурге, завели уголовное дело по двум статьям

Сейчас подростки находятся в изоляторе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет и свердловский главк полиции выступили с совместным заявлением после резонансного нападения южан на преподавателя Надежду Глазову и ее дочь Полину. Вечером 11 февраля женщины стали жертвами подростков. В отношении двух подростков 16 и 17 лет возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство, совершенное группой лиц», а также «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

- Согласно материалам уголовного дела, один из этих фигурантов причинил пострадавшей женщине вред здоровью средней тяжести. По уголовному делу проведён осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены необходимые экспертизы. Следователем Следственного комитета с участием двоих указанных подростков проводится комплекс процессуальных действий, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Оба фигуранта - студента одного из городских колледжей. Один из них уже состоит на учете и ранее был причастен к грабежу.

- Подростки воспитываются в полных семьях. В настоящее время фигуранты содержатся под стражей в изоляторе временного содержания УМВД России по городу Екатеринбургу. В беседе с полицейскими они выразили готовность принести извинения потерпевшим, - отметил пресс-секретарь главка Валерий Горелых.

В силовых ведомствах отмечают, что подросткам грозит до 7 лет лишения свободы. Ранее губернатор Евгений Куйвашев потребовал от властей региона проверить законность нахождения южан на территории России.

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