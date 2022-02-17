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Происшествия17 февраля 2022 8:05

В Екатеринбурге число нападений южан перевалило за два десятка

Губернатор Евгений Куйвашев поручил проверить правомерность нахождения хулиганов на территории России
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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Глава региона поручил изучить все случаи нападения за четыре дня.

Глава региона поручил изучить все случаи нападения за четыре дня.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Евгений Куйвашев дал поручения по обеспечению безопасности свердловчан в связи со случаями уличных нападений. Об этом сообщили в департаменте информационной политики. Накануне стало известно о жестком избиении преподавателя Надежды Глазовой и ее 19-летней дочери Полины. У женщины сложный перелом ноги, у девушки - сотрясение мозга.

По словам главы региона, это далеко не единственный случай, когда южане терроризируют екатеринбуржцев.

- У нас недавно произошел вопиющий случай, когда несколько человек избили двух женщин. И я через свою страницу в Instagram обратился, чтобы обо всех случаях мне написали. Так вот этих случаев уже более двух десятков. Я прошу управление по обращению граждан проанализировать все случаи, связаться со всеми, подготовить соответствующие документы. Вице-губернатору поручаю встретиться со всеми диаспорами этих южан. Предупредить, что мы будем достаточно жестко пресекать такие вопросы. Проанализировать нахождения их и их семей на территории Российской Федерации и Свердловской области. Работу завершить за четыре дня. И по каждому человеку, кто участвовал в этих ситуациях, доложить мне лично, - заявил губернатор Свердловской области.

Ранее глава азербайджанской диаспоры Свердловской области извинился за поведение нападавшего.

- У меня вчера состоялся разговор с его родственниками. У нас собрались старшие, вызвали их, с ними разговаривали, чтобы понять, почему так случилось, почему так повели себя. По нашей культуре, азербайджанцы всегда с большим уважением относятся к женскому полу. И здесь мы всегда доводим до своих, чтобы они, раз приехали, жили здесь, уважая законы Российской Федерации. Если приехали на учебу, значит, должны вести себя достойно, не нарушая закона, и с уважением относясь ко всем национальностям.

Напомним, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на женщин.

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