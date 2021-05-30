Из квартиры Сергея Болкова, открывшего огонь на Химмаше, доносились выстрелы несколько дней

48-летний Сергей Болков задержан сотрудниками СОБРа. Фото: соцсети

Соседи Сергея Болкова, который вечером, 20 мая 2021 года, открыл стрельбу из окна своей квартиры на Химмаше в Екатеринбурге, рассказали, что периодически слышали выстрелы на протяжении последних трех ночей, но думали, что это салют. Никто и подумать не мог, что стреляют из настоящего боевого оружия.

В том, что у Болкова дома оказалось боевое оружие, нет ничего удивительного: он прошел чеченскую кампанию, потом много лет проработал в структуре МВД, в 2010 году вышел на пенсию и устроился в один из ЧОПов Екатеринбурга.

Соседи рассказали «КП-Екатеринбург», что Болков был не самым приятным в общении человеком, однако особых хлопот местным жителям не доставлял. Ровно до вчерашнего вечера.

Дом бывшего силовика оцепили на несколько часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около 20 часов 30 мая мужчина открыл огонь из окна своей квартиры на четвертом этаже в доме №31 по улице Бородина на Химмаше в Екатеринбурге. Он требовал «запретить гомосексуализм», после чего ранил 9-летнюю девочку и сотрудника Росгвардии (именно это ведомство первое отреагировало на ЧП, так как их экипаж проезжал неподалеку).

После штурма квартиры 48-летнего Сергея Болкова удалось задержать живым, ему грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.

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