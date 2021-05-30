Появилось фото бывшего сотрудника МВД, устроившего стрельбу на Химмаше

В последнее время Сергей Болков работал в ЧОПе. Фото: соцсети

Появилось фото 48-летнего Сергея Болкова, который 30 мая 2021 года устроил стрельбу из окна дома №31 по улице Бородина на Химмаше в Екатеринбурге.

По данным «КП-Екатеринбург», мужчина прошел первую чеченскую кампанию, после чего много лет отслужил в структуре МВД. В 2010 году он вышел на пенсию. У него есть ребенок, однако в последнее время он жил один, сожительница от него ушла.

Сергей Болков, по словам соседей, в последние годы работал в ЧОПе «Град». Ни с кем из соседей он тесно не общался.

Мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры на пятом этаже, после чего ранил 9-летнюю девочку и сотрудника Росгвардии. Оба сейчас находятся в больнице. В нетрезвом состоянии Болков требовал «запретить гомосексуализм», на переговоры не шел и продолжал отстреливаться через дверь, попав в щит сотруднику СОБРа.

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