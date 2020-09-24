Самолет «Аэрофлота» хотят назвать именем Владислава Крапивина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранним утром 1 сентября в Екатеринбурге на 83-м году жизни умер известный детский писатель Владислав Крапивин. Он долго болел – проблемы со здоровьем у него начались еще в начале этого лета. 3 сентября в Храме-на-Крови прошло прощание с писателем, на которое пришли больше сотни человек.

В честь Крапивина решили назвать улицу Екатеринбурга. А теперь вот – и самолет авиакомпании «Аэрофлот». С предложением выступил депутат Госдумы Андрей Альшевских.

- С просьбой назвать авиалайнер именем нашего известного земляка я обратился к руководству Аэрофлота». В компании практически 20 лет как сложилась добрая традиция одушевлять «крылатых». - написал на своей странице в Facebook депутат.

В 2009 году в честь писателя московский астроном назвал небесное тело. «Рассказывают, Крапивин как-то пошутил, что, в случае чего, может улететь на свою планету», - заключил депутат.

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