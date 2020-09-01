В Екатеринбурге умер детский писатель Владислав Крапивин

Владислав Крапивин скончался в ночь с 31 августа на 1 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на 81-м году жизни скончался известный детский писатель Владислав Крапивин. Он умер в ночь с 31 августа на 1 сентября. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал пресс-секретарь областного Минздрава Константин Шестаков.

Писатель Крапивин долго болел - проблемы со здоровьем у него начались еще в середине лета. 15 июля семья отправила его на обследование в горбольницу №24. Владислав Петрович был в сознании, но у него появились первые симптомы гриппа - кашель. Медики подумали на коронавирус, однако он не подтвердился.

В через пару недель после выписки родственники заметили на ноге у Владислава Крапивина гематомы, а на спине - пролежни. После этого его снова госпитализировали, а уже 12 августа провели операцию на ноге, где и была обнаружена гематома. Он пошел на поправку, на 24 августа снова попал в реанимацию Свердловской областной клинической больницы №1.

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