Хочет домой и спорит с врачами: Владислава Крапивина перевели из реанимации в палату

Владислава Крапивина перевели в отдельную палату Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владислава Крапивина перевели из реанимации, где он находился после операции на ноге, в отдельную палату. По словам снохи писателя Ларисы Крапивиной, состоянии у Владислава Петровича улучшилось вчера – он повеселел и начал с аппетитом есть.

- Его перевели в палату в том же отделении гнойной хирургии. Продолжают обрабатывать его ногу - делают примочки, где был пролежень. Процесс локализовали, он больше не прогрессирует, - рассказала «КП-Екатеринбург» Лариса Крапивина. - Мы всей семьей немного вздохнули с облегчением. Потому что последние два дня было очень напряженно.

Как рассказала сноха писателя, когда Владиславу Петровичу стало лучше, он захотел домой и стал спорить с врачами. Медики после этого попросили приехать старшего сына писателя – Павла. Он проговорил с отцом три часа и все же уговорил того остаться в больнице.

- Он привез от нас записки, видеозаписи. Поговорил с ним и объяснил, что улучшение надо закреплять, что состояние пока далеко от идеального, - поделилась Лариса Крапивина.

Врачи рассказали родственникам писателя, что на поправку Владислав Крапивин пошел благодаря тому, что в его операции принимал участие один из лучших хирургов области, фамилию которого просили не называть. Специалиста вызывали, чтобы он осмотрел писателя и дал свои рекомендации.

Напомним, Владислав Крапивин был госпитализирован в 40-ю больницу Екатеринбурга с подозрением на пневмонию. Через три недели его выписали. Его семья была в ужасе от того в каком состоянии писателя отправили домой. Невестка Владислава Петровича рассказала об этом в социальных сетях. Лариса Крапивина писала, что писатель практически не мог двигаться. Из больницы его выписали с большой гематомой на ноге и пролежнями.

- Все это вызывает адскую боль и мучения. Он все время просит пить. Ест с большим трудом, потому что идет рвота. С нами общается, но больше спит, - рассказывала Лариса Крапивина.

На ситуацию обратил внимание свердловский Минздрав и пообещал разрешить ее. В ту же ночь Владислава Крапивина увезли на машине медицины катастроф в Областную больницу №1. Там 12 августа ему провели операцию на ноге, где образовалась гематома. До сегодняшнего дня писатель находился в реанимации.

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