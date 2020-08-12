«Надеемся, что он справится»: детскому писателю Владиславу Крапивину сделали операцию

Владислав Крапивин успешно перенес операцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детскому писателю Владиславу Крапивину 12 августа провели операцию на ноге, где у него образовалась гематома. По словам снохи писателя, командора отряда «Каравелла» Ларисы Крапивиной, операция прошла успешно.

- 11 августа его перевели в реанимацию, готовили к операции, которая прошла успешно. Сейчас он снова находится в реанимации, отходит от операции. Состояние стабильно тяжелое, так говорят нам врачи. Сейчас нужно уповать на то, что организм справится с этим стрессом, - рассказывает Лариса Крапивина «КП-Екатеринбург». – Стресс сначала он получил в 40-й больнице, где его довели до такого состояния. Почему его не лечили там, я не знаю. По-хорошему, они должны были сделать операцию еще две недели назад, когда появилась гематома.

Сейчас Владиславу Крапивину 81 год, этим летом у него начались серьезные проблемы со здоровьем. Три недели назад Владислава Петровича отвезли в 40-ю городскую больницу с подозрением на пневмонию. Тогда же писателя проверили на наличие коронавируса. Тест показал отрицательный результат, после чего его выписали домой. Также у Владислава Петровича подозревали инсульт.

Однако состояние Владислава Крапивина повергло его семью в шок: он практически не мог двигаться, на ноге – большая гематома, а на спине – пролежни.

- Он все время просил пить. Ест с трудом, с нами общается, но больше спит, - рассказывает Лариса Крапивина.

За полвека Владислав Петрович написал сотни произведений, которые читают в разных странах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В тот же день писателя снова госпитализировали на автомобиле Медицины катастроф в Областную больницу №1. Ситуацию взяли на контроль в Министерстве здравоохранения Свердловской области.

Владислав Петрович Крапивин родился в Тюмени в 1938 году. В Свердловске будущий детский писатель получил диплом журналиста в Уральском государственном университете. В 1961 году он создал отряд «Каравелла».

У Владислава Крапивина множество наград и литературных премий. Произведения писатели издавались более 150 раз на разных языках.

Редакция «Комсомольской правды-Екатеринбург» желает Владиславу Петровичу Крапивину сил и здоровья.

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