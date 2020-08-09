«Он практически вообще не может двигаться»: родственники писателя Владислава Крапивина пожаловались на ужасное состояние после его выписки

Несколько недель назад писать попал в реанимацию с подозрением на пневмонию. Фото из архива "КП-Екатеринбург"

Родственники известного писателя Владислава Крапивина оказались в отчаянии, после того как того выписали из больницы. Несколько недель основатель детского отряда «Каравелла» провел в 40-й больнице Екатеринбурга с пневмонией. Но спустя три недели, когда Крапивина выписали домой, его состояние стало еще хуже. Об этом пожаловалась невестка на своей странице в «Фейсбуке» Лариса Крапивина.

- 15 июля мы отправили в больницу человека, который внезапно упал утром, встав с кровати. Он был в сознании, хотя и плохо разговаривал. И было ощущение, что это инсульт. Была срочно вызвана "скорая помощь". "Скорая" приехала очень быстро. Услышали, что у него небольшой кашель, ну, и вы сами понимаете, что они подумали, - написала Лариса Крапивина. - После того как папу Славу отвезли в 24 больницу, где сделали КТ головного мозга и легких, кардиограмму и анализ крови, то семье было сказано, что инсульта и инфаркта нет, но есть подозрение на «ковид», потому что КТ легких показало наличие пневмонии с 25% поражения.

По словам невестки и по совместительству командора юношеского отряда «Каравелла» Ларисы Крапивиной, у писателя не подтвердился коронавирус. Также при выписке родственники обнаружили на ноге Владислава Крапивина внутримышечную гематому и пролежни.

- Итак, что мы имеем на сегодняшний день. Человека, который в сознании, но он практически вообще не может двигаться. У него на ноге огромная гематома и вся нога синяя. В районе паха большая шишка. На спине пролежни. Все это вызывает адскую боль и мучения. Он все время просит пить. Ест с большим трудом, потому что идёт рвота. С нами общается, но больше спит. И что теперь со всем этим делать не очень понятно, - продолжает Ларисса Крапивина.

Родственники хотят обратится к хирургу, а также узнать, что у писателя с ногой. Помимо этого, они уверены, что у Крапивина был инсульт, хотя в заключении он не указан.

СПРАВКА «КП»

Владислав Петрович Крапивин родился в 1938 году в Тюмени в семье педагогов. Окончил факультет журналистики Уральского государственного университета.

В 1961 году создал детский отряд «Каравелла». Первая книга «Рейс „Ориона“» вышла в Свердловске, в 1962 году. В настоящее время у Владислава Крапивина более ста пятидесяти изданий на различных языках.