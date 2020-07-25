«На "кислороде", но в сознании»: писателя Владислава Крапивина госпитализировали в больницу с пневмонией
Известный советский и российский писатель, основатель детского отряда «Каравелла» Владислав Крапивин, госпитализирован в 40-ю больницу Екатеринбурга с пневмонией.
- Всю неделю состояние было очень тяжелое. Он на "кислороде", но в сознании. Может разговаривать, хотя и не очень хорошо. Мы надеемся, что все будет хорошо, - рассказала "КП" командор юношеского отряда «Каравелла» Ларисы Крапивиной, которая также является невесткой писателя.
Представитель «Каравеллы» уточнила, что сейчас писатель находится в палате интенсивной терапии. Лариса Крапивина добавила, что тест на коронавирус у писателя, как и всех членов его семьи, отрицательный.
СПРАВКА «КП»
Владислав Петрович Крапивин родился в 1938 году в Тюмени в семье педагогов. Окончил факультет журналистики Уральского государственного университета.
В 1961 году создал детский отряд «Каравелла». Первая книга «Рейс „Ориона“» вышла в Свердловске, в 1962 году. В настоящее время у Владислава Крапивина более ста пятидесяти изданий на различных языках.
ИСТОЧНИК KP.RU