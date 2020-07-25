2020-07-25T20:30:21+03:00
Общество

«На "кислороде", но в сознании»: писателя Владислава Крапивина госпитализировали в больницу с пневмонией

Он находится в палате интенсивной терапии 40-й больницы
Евгений СТОЯНОВ
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Сейчас состояние писателя уже улучшается. Фото из архива "КП-Екатеринбург"Сейчас состояние писателя уже улучшается. Фото из архива "КП-Екатеринбург"
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Известный советский и российский писатель, основатель детского отряда «Каравелла» Владислав Крапивин, госпитализирован в 40-ю больницу Екатеринбурга с пневмонией.

- Всю неделю состояние было очень тяжелое. Он на "кислороде", но в сознании. Может разговаривать, хотя и не очень хорошо. Мы надеемся, что все будет хорошо, - рассказала "КП" командор юношеского отряда «Каравелла» Ларисы Крапивиной, которая также является невесткой писателя.

Представитель «Каравеллы» уточнила, что сейчас писатель находится в палате интенсивной терапии. Лариса Крапивина добавила, что тест на коронавирус у писателя, как и всех членов его семьи, отрицательный.

СПРАВКА «КП»

Владислав Петрович Крапивин родился в 1938 году в Тюмени в семье педагогов. Окончил факультет журналистики Уральского государственного университета.

В 1961 году создал детский отряд «Каравелла». Первая книга «Рейс „Ориона“» вышла в Свердловске, в 1962 году. В настоящее время у Владислава Крапивина более ста пятидесяти изданий на различных языках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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