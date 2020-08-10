«Ночью приехала машина медицины катастроф и забрала его»: писателя Владислава Крапивина госпитализировали в Екатеринбурге

Состоянием писателя Крапивина занимается региональный Минздрав. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известного детского писателя Владислава Крапивина вновь госпитализировали. В этот раз уже с подозрением на инсульт. Создателя отряда «Каравелла» выписали из больницы несколько дней назад, но его состояние значительно ухудшилось. Из-за чего родственники уральца забили тревогу. Невестка писателя Лариса Крапивина написала пост в соцсетях, где рассказала о плохом самочувствии знаменитого свекра.

- Министерство здравоохранения после моего обращения в соцсетях мгновенно отреагировали. Это, конечно, восхищает с одной стороны. Уже ночью были найдены сосудистые хирурги. Прямо ночью они приехали. Кроме того, была вызвана машина Медицины катастроф со всеми носилками, и сразу же Владислав Петрович был доставлен в Свердловскую областную больницу. Ситуация на контроле у Министра здравоохранения. Сейчас они решают, требуется ли операция. В любом случае они сказали, постараются сделать все, чтобы поставить его на ноги, - сообщила Лариса Крапивина.

Напомним, три недели назад Владислава Петровича положили в 40ю инфекционную больницу с подозрением на пневмонию. Врачи подозревали у писателя и коронавирус, но когда анализы не подтвердились, то уральца выписали домой. Но потом родные начали подозревать у него инсульт, а также обнаружили большую гематому на ноге.

Напомним. Сразу публикации о Владиславе Крапивине к вопросу подключились в Министерстве здравоохранения Свердловской области.

- При необходимости ему будет оказан весь комплекс медицинской помощи, - заявили в ведомстве.

СПРАВКА «КП»

Владислав Петрович Крапивин родился в 1938 году в Тюмени в семье педагогов. Окончил факультет журналистики Уральского государственного университета.

В 1961 году создал детский отряд «Каравелла». Первая книга «Рейс „Ориона“» вышла в Свердловске, в 1962 году. В настоящее время у Владислава Крапивина более ста пятидесяти изданий на различных языках.