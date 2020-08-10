Свердловский Минздрав взял на контроль состояние писателя Крапивина

Состоянием писателя Крапивина занимается региональный Минздрав Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне, 9 августа, родственники Владислава Крапивина заявили, что после лечения больнице состояние писателя значительно ухудшилось. Его госпитализировали в середине июля, после проверки на КТ у медиков появились подозрения, что он заболел коронавирусом. Но результаты были отрицательными.

А при выписке из больницы родственники обнаружили у писателя на ноге внутримышечную гематому и пролежни.

- Итак, что мы имеем на сегодняшний день. Человека, который в сознании, но он практически вообще не может двигаться. У него на ноге огромная гематома и вся нога синяя. В районе паха большая шишка. На спине пролежни. Все это вызывает адскую боль и мучения. Он все время просит пить. Ест с большим трудом, потому что идет рвота. С нами общается, но больше спит. И что теперь со всем этим делать не очень понятно, - продолжает Лариса Крапивина, невестка писателя и командир юношеского отряда «Каравелла».

После публикаций в СМИ о ситуации с Владиславом Крапивиным узнали в региональном Минздраве.

- Я проинформировал министра здравоохранения Андрея Карлова. Он взял все под свой контроль. Обсуждать в публичном пространстве состояние здоровья писателя не могу. При необходимости ему будет оказан весь комплекс медицинской помощи, - рассказал «КП» пресс-секретарь областного Минздрава Константин Шестаков.