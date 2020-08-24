«Ему стало хуже»: Владислав Крапивин снова попал в реанимацию

Детский писатель почувствовал себя плохо 23 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известный детский писатель Владислав Крапивин, проживающий в Екатеринбурге, 24 августа 2020 года снова попал в реанимацию Свердловской областной клинической больницы №1.

Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердила близкая родственница писателя Лариса Крапивина.

- В воскресенье, 23 августа, ему стало хуже и его перевели в отделение реанимации, где он находится в настоящее время, - рассказала Лариса Александровна.

Проблемы со здоровьем начались у 81-летнего Владислава Крапивина в середине лета. 15 июля семья писателя отправила его в Горбольницу №24, после того, как он встал утром с кровати и упал. Писатель был в сознании, у него был небольшой кашель.

Родственники подумали, что у него инсульт и вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Проведенная КТ показала поражение 25% легких, поэтому пациента переправили в Горбольницу №40. Там коронавирус не подтвердился, как и инсульт.

Через пару недель после выписки Владислава Петровича, у него на ноге обнаружили больницу гематому, а на спине – пролежни.

10 августа писателя снова госпитализировали, после того, как 7 числа он завершил курс лечения от пневмонии. 12 августа Владислава Крапивина прооперировали. После чего он пошел на поправку.

Писатель Владислав Крапивин – создатель детского отряда «Каравелла», участники которого изучают морское дело. Владислав Петрович – автор десятков известных романов, среди которых - «Приключения капитана Сундуккера», «Журавленок и молнии», «Трое с площади Карронад».

Шесть лет назад писатель был удостоен премии Президента России в области литературы и искусства за книги для детей и юношества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Надеемся, что он справится»: детскому писателю Владиславу Крапивину сделали операцию. Автор детских книг находится в реанимации (подробнее)

«Ночью приехала машина медицины катастроф и забрала его»: писателя Владислава Крапивина госпитализировали в Екатеринбурге. Его состояние ухудшилось сразу после того как выписали из больницы (подробнее)