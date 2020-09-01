Названа причина смерти Владислава Крапивина

Писатель написал десятки детских романов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Названа причина смерти известного детского писателя Владислава Крапивина, который скончался утром 1 сентября 2020 года в Областной клинической больнице №1.

По словам близких, у писателя не выдержало сердце. Ему стало хуже, после чего Владислава Крапивина перевели в отделение реанимации, но спасти его не удалось. Сердце писателя остановилось в 6:40 утра.

- Извините, сейчас очень тяжело говорить, - говорит Лариса Крапивина. - У него остановилось сердце.

Проблемы со здоровьем у 81-летнего Владислава Крапивина начались 15 июля 2020 года, когда близкие писателя вынуждены были обратиться за помощью к врачам, после чего его положили в Городскую больницу Екатеринбурга №24.

Последние несколько лет Владислав Крапивин прожил на ВИЗе в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Семья автора детских книжек, в последние годы, жившего в микрорайоне ВИЗ-Правобережный в Екатеринбурге, заподозрила у него инсульт, который позже не подтвердился. Также у него заподозрили коронавирус, который также не был диагностирован. Врачи диагностировали у пациента пневмонию.

- Я узнала, что Крапивин живет в этом доме ещё зимой. В конце февраля ходила к нему в гости, благодарила за труды, - рассказывает соседка Владислава Крапивина Надежда Прошкина. - Для нашего поколения он очень значимый писатель. Я просила его организовать встречу моим племянникам, но он был не готов - болел. А потом у меня ребята простудились и мы так и не встретились с ним. А весной он заболел. Много раз видела, как к нему скорая приезжала. Очень жаль, замечательный был человек.

В августе Владиславу Крапивину сделали операцию на ноге, где у него образовалась гематома. После этого писатель пошел на поправку.

Владислав Крапивин в 1961 году создал детский отряд «Каравелла», в котором школьники изучают морское дело. Крапивин – автор десятков детских романов и повестей, в числе которых – «Журавленок и молния», «Трое с площади Карронад», «Приключения капитана Сундуккера».

В 2014 году писателю присуждена премия Президента РФ в области литературы и искусства за книги для детей и юношества.

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