Врачи назвали причину смерти Владислава Крапивина

Крапивин просил врачей отпустить его домой, но это было несовместимо с жизнью Фото: Алексей БУЛАТОВ

День знаний в Екатеринбурге омрачило печальное известие. В 06.40 в Областной клинической больнице №1 скончался детский писатель Владислав Крапивин. О том, что у «коммандора», как любили его называть воспитанники созданного им детского отряда «Каравелла» серьезные проблемы со здоровьем было известно с середины лета.

ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ЛЕЖАЛ В БОЛЬНИЦЕ

- Последнее время он практически не мог двигаться, - делилась с «КП» переживаниями невестка писателя Лариса Крапивина. - У него на ноге была огромная гематома, на спине пролежни. Все это вызывало адскую боль и мучения.

Новости о череде госпитализаций, а также ухудшавшемся состоянии Владислава Петровича мигом облетали весь Интернет. У него подозревали пневмонию и инсульт, но они не подтвердились. Крапивина даже проверяли на коронавирус.

- Врачи скрывают документы. Они не подтвердили коронавируса, хотя по всем клиническим признакам это был COVID-19. Все покажет вскрытие, - тихонько говорит младший сын писателя Алексей Крапивин. - Только в нашем подъезде пять человек заболели. Мы со старшим братом Петром по очереди дежурили у него в больнице. Я после своей «смены» пришел домой, а в 06.40 папы не стало. Ему стало хуже, сердце не выдержало.

Сыновья писателя дежурили у палаты отца. Ранним утром 1 сентября его состояние ухудшилось Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последние часы, когда Крапивин находился в сознании в больнице, он часто просил принести ему воды.

- Официальная причина смерти – сепсис, - уточняет Лариса Крапивина. - Но если это действительно так, то значит это результат осложнений после выписки из больницы № 40. Мое мнение – никакого COVID-19 у него не было!

Отпевание писателя пройдет 3 сентября в 13.00 в Храме-на-Крови. По словам близких, он был крещеным человеком и семья хотела провести отпевание в небольшой церкви. Однако проститься с командором захотел весь Екатеринбург. Решили приехать проводить его в последний путь и поклонники его творчества со всей страны. Поэтому было решено проводить отпевание в Храме-на-Крови.

ЛЮБИМЫЙ С ДЕТСТВА ПИСАТЕЛЬ

Владислав Петрович родился в Тюмени в семье педагогов, но свой литературный путь начал в Свердловске, где в 1962 году была опубликована его первая книга «Рейс «Ориона». С тех пор Крапивин издавался более 150 раз, причем на разных языках. Пожалуй, самые значимые его произведения - это «Оруженосец Кашка», «Мушкетер и фея», «Тень Каравеллы», а также «Мальчик со шпагой», которая в одном только 1974 году была напечатана тиражом 1 559 000 экземпляров. Его называли «символом советского детства». Но одной лишь литературой роль Крапивина в создании образа счастливого детства не ограничивалась. В 1961 году он создал детский отряд «Каравелла», чтобы уже не словами, не увлекательными историями, а делом воспитывать детей.

- История «Каравеллы» началась еще в 1961 году, когда я окончил университет, - рассказывал «Комсомолке» Владислав Крапивин. – Ко мне пришли соседские ребятишки, увидели мою кинокамеру, фехтовальные клинки, стали расспрашивать… с тех пор я понял, что за этих людей отвечаю и разогнать их – было бы бессовестно. Так и стали вместе строить парусники, ходить в походы, работать с журналом «Пионер»

«Каравелла» существует до сих пор. Ее воспитанники по-прежнему учатся морскому делу, фехтованию, истории и журналистике. Но любопытнее всего, что дети отряда под присмотром инструкторов сами строят яхты, а затем учатся плавать на них.

Можно долго перечислять различные награды Владислава Крапивина, но одним из самых оригинальных способов, пожалуй, его отблагодарили в 2009 году – московский астроном, открывший малую планету №407243, назвал ее KRAPIVIN в честь любимого писателя. Сам Крапивин тогда, кстати, очень удивился необычному подарку, о чем рассказал на одном из общих сборов созданного им отряда «Каравелла».

- Теперь у меня есть своя планета, в случае чего я могу сбежать туда от всех неприятностей!

КСТАТИ

К истории «Комсомольской правды» Владислав Крапивин имеет прямое отношение. В начале 60-х он работал в нашей газете, о чем как-то вспоминал во время интервью.

- У меня остались от редакции самые добрые воспоминания, - говорил Крапивин. – В отделе учащейся молодежи, где я тогда работал, был прекрасный коллектив. Особенно я подружился с Симой Соловейчиком, будущим знаменитым педагогом. Мы постоянно вели разговоры о школьных и пионерских делах, о будущем детей, о детских книгах.

СКАЗАНО

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:

- Это тяжелая, скорбная, невосполнимая утрата для всех нас. Владислав Крапивин широко известен как автор замечательных произведений для детей и юношества. Почти в каждой российской семье есть книги Владислава Петровича, утверждающие идеалы добра и справедливости, проникнутые духом романтизма и приключений, поднимающие важнейшие жизненные и нравственные проблемы. Уникальный отряд «Каравелла», созданный Владиславом Петровичем Крапивиным почти 60 лет назад, за время своего существования передал тысячам ребят азы морской науки, фехтования и журналистики, научил их дружбе, взаимовыручке, честности, патриотизму, воспитал в них любовь к Отечеству, к своей Родине. Тысячи детских и патриотических организаций по всему миру взяли за основу принципы «Каравеллы», используют большой опыт отряда в области неформальной педагогики. Владислава Петровича Крапивина всегда будут помнить, как невероятно талантливого, честного, неравнодушного ко всякой несправедливости человека. Им восхищались, ему верили, его уважали и любили. Трудно смириться с этой печальной утратой, трудно представить, что «Командора», как его называли близкие, больше нет с нами. Владислав Крапивин оставил после себя великое наследие, которое и впредь будет служить людям. Скорблю вместе с родственниками и близкими Владислава Петровича Крапивина, всеми воспитанниками отряда «Каравелла»

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель, автор книг, по которым сняли фильм «Ночной дозор»:

- Крапивин – последний из когорты великих фантастов, таких как Стругацкие, Булычев, Михайлов, Войскунский. Ушла целая эпоха советской еще фантастики. И ушел замечательный человек, который всю жизнь посвятил служению детям. Понятие чести, совести, дружбы, взаимовыручки – это всегда было для него главное и в книгах, и в его деятельности. В День знаний дети идут в школу, а великий педагог и писатель ушел из этого мира. В этом есть, наверное, какое-то символизм, такой странный, грустный, но есть. Пусть там, за гранью нашего мира, ему будет хорошо. Пусть там будет мир его книг. Потому что это один из самых, наверное, светлых и чистых писателей, создававших такие же прекрасные, чистые, светлые волшебные миры.

Всеволод ДОМОЖИРОВ, заместитель руководителя отряда «Каравелла»:

- В последние годы Владислав Петрович всегда держал руку на пульсе, был в курсе всех событий, происходящих в отряде. Командор отряда Лариса Крапивина (сноха писателя – прим.ред) передавала ребятам приветы от писателя. Он подписывал им книги и всегда был рядом с отрядом. Он был знатным яхтостроителем. Сам разрабатывал проекты судов. У нас есть лодка «Экватор» 1980 года, до сих пор стоит у нас в отряде. Владислав Крапивин понимал, как построить яхту качественно, требовательно относился к тому, чтобы все элементы лодки были сделаны на совесть, и судно было надежным. Бывало, когда строили, на повышенных тонах говорили, но зато в итоге яхты получались надежными. Он мог рвать руками капроновые нити, проверяя их на прочность. Вообще, для него вопрос безопасности детей всегда стоял во главе угла. Такое у него было качество – все досконально проверил – если где-то какой-то уголок торчал, которым можно пораниться – все исправлялось. Современные дети его видели достаточно редко, они его воспринимают как великого писателя, большого человека. Когда он в отряд приходил, то все выстраивались в шеренгу, такой живой коридор получался. Писатель проходил и каждому жал руку. Кстати, за руку здороваться – давняя традиция, введенная им. Еще одна традиция – общение на равных, на «ты». При этом все общаются с уважением друг к другу.

Николай КОЛЯДА, драматург, руководитель «Коляда-театра»

- Я работал в журнале «Урал» ( с 1999 по 2010 год в должности главного редактора). Владислав Петрович приходил, приносил рукописи, я их печатал. Он клал рукопись на стол, иногда я его даже не видел в редакции. Мы почти не общались. Но то, что это все его тексты без редактуры и абсолютно в авторском изложении шли в печать в наш журнал это совершенно точно. Что бы ни написал тогда Крапивин в те времена, все это, я понимал, было «золотом». Это золотая кладезь нашей уральской литературы и ее необходимо было печатать, нравится это кому-то или нет.