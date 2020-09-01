«Врачи скрывают диагноз»: сын Владислава Крапивина о смерти писателя

Владислав Крапивин умер на 82 году жизни. Фото: Департамент информационной политики

Сегодня утром не стало знаменитого детского писателя Владислава Крапивина. Он умер в больнице на 82-ом году жизни. По предварительным данным у него остановилось сердце. Впрочем, родные писателя не исключают, что причина смерти могла быть другая. Последнее время Владислав Петрович сильно болел. В ночь на 10 августа его увезли на скорой в Областную больницу Екатеринбурга. Врачи подозревали у него инсульт. До этого он также был в больнице с подозрением на пневмонию.

Невестка писателя Лариса Крапивина и нынешняя руководительница отряда «Каравелла» говорила «КП» о том, что Владислава Крапивина проверяли и на коронавирус, но диагноз не подтвердился.

- Последнее время он практически не мог двигаться, - делилась переживаниями Лариса Крапивина. - У него на ноге огромная гематома, и вся нога синяя. В районе паха большая шишка. На спине пролежни. Все это вызывает адскую боль и мучения.

На этой фотографии Владиславу Крапивину 80 лет. Фото: Департамент информационной политики

Младший сын писателя Владислава Крапивина в разговоре с «КП»- Екатеринбург. Алексей Крапивин отметил, что точная причина смерти родственникам ещё неизвестна. - Все покажет вскрытие, - делится Алексей Крапивин. – Врачи скрывают документы. Они не подтвердили коронавируса, хотя по всем клиническим признакам это был COVID-19. Только в нашем подъезде пять человек заболели. Мы со старшим братом Пётром по очереди дежурили у него в больнице. Я после своей «смены» пришёл домой, а в 06:40 папы не стало. Ему стало хуже, сердце не выдержало. Точная дата и время похорон станут известны позже. Алексей Крапивин также добавил, что когда писатель был в сознании в больнице, он часто просил принести ему воды. В последние месяцы жизни он почти не выходил из дома. А в квартире большую часть времени смотрел телевизор.

Сегодня, 1 сентября, младший из внуков писателя пошёл в первый класс.

ДОСЬЕ «КП»

Владислав Петрович Крапивин родился в 1938 году в Тюмени в семье педагогов. Окончил факультет журналистики Уральского государственного университета. В 1961 году создал детский отряд «Каравелла». Первая книга «Рейс „Ориона“» вышла в Свердловске, в 1962 году. В настоящее время у Владислава Крапивина более ста пятидесяти изданий на различных языках. Его произведения входят в «Золотую библиотеку избранных произведений для детей и юношества». В его копилке множество наград и премий. В том числе в 2014 году за вклад в развитие отечественной детской литературы и патриотическое воспитание подрастающего поколения ему присудили Премию Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.

Помимо прозы Владислав Крапивин писал стихи. Вот одно из его стихотворений, написанное им в 1978 году.

Страшней, чем бури, серые туманы.

Страшнее всех глубин седые мели.

И если это вы понять сумели,

Плывите смело к самым дальним странам.

Но дальних стран и всех морей дороже

Два слова, тихо сказанные другом,

Когда, держа в ладони твою руку,

Сказал, что без тебя он плыть не может.

Ты тоже не можешь один,

И пусть вам обоим светит

Синей зарей впереди

Та сторона, где ветер!

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