Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Екатеринбурге прощаются с Владиславом Крапивиным: онлайн-трансляция

Известный писатель скончался после продолжительной болезни на 82-м году жизни
Олег ГалимовОлег ГалимовОлегГалимов
КомментироватьОставить комментарий
Проводить в последний путь писателя придут члены его большой семьи, первые лица города и Свердловской области, а также сотни поклонников его творчества

Проводить в последний путь писателя придут члены его большой семьи, первые лица города и Свердловской области, а также сотни поклонников его творчества

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 3 сентября 2020 года, в Екатеринбурге простятся с писателем Владиславом Крапивиным. Командор скончался на 82-м году жизни в реанимации Областной больницы после продолжительной болезни.

Проводить в последний путь писателя придут члены его большой семьи, первые лица города и Свердловской области, а также сотни поклонников его творчества. Это и не удивительно, на рассказах Владислава Петровича выросло несколько поколений.

Церемония прощания пройдет в Храме-на-Крови, а похоронят писателя на Широкореченском кладбище.

Общество: ВОПРОС ДНЯ

Рекомендуемые