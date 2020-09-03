В Екатеринбурге прощаются с Владиславом Крапивиным: онлайн-трансляция

Проводить в последний путь писателя придут члены его большой семьи, первые лица города и Свердловской области, а также сотни поклонников его творчества Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 3 сентября 2020 года, в Екатеринбурге простятся с писателем Владиславом Крапивиным. Командор скончался на 82-м году жизни в реанимации Областной больницы после продолжительной болезни.

Проводить в последний путь писателя придут члены его большой семьи, первые лица города и Свердловской области, а также сотни поклонников его творчества. Это и не удивительно, на рассказах Владислава Петровича выросло несколько поколений.

Церемония прощания пройдет в Храме-на-Крови, а похоронят писателя на Широкореченском кладбище.