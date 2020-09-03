«Прощайте, Командор»: в Екатеринбурге похоронили детского писателя Владислава Крапивина

Похороны состоялись 3 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вот и все, Екатеринбург попрощался с одним из самых известных своих жителей. Во вторник рано утром в больнице скончался легендарный детский писатель Владислав Крапивин. А сегодня, 3 сентября, его похоронили.

Гражданская панихида и отпевание прошли в самом центре города в Храме-на-Крови. Изначально семья писателя хотела организовать отпевание в небольшой церкви, однако слишком многие изъявили желание прийти и лично проститься с Командором – как его называли воспитанники созданного им отряда «Каравелла».

Гражданская панихида и отпевание прошли в Храме-на-Крови. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Панихида была назначена на 13.00, но люди с траурными венками и цветами стали собираться на ступенях храма еще в 11.00. Из-за пандемии коронавируса многие были в масках. Тем, кто пришел без них, маски выдавали на входе в храм. К часу дня в главном зале вокруг гроба с телом писателя собрались сотни людей, а из динамиков под потолком донеслось:

«Сегодня город и область прощается со своим сыном. Писателем, журналистом и сценаристом Владиславом Петровичем Крапивиным»

Среди тех, кто пришел попрощаться с писателем были и представители администрации Екатеринбурга и правительства области.

- Сегодня действительно очень тяжелый день, и сложно говорить какие-то официальные слова, - сказал Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области. - Огромное количество людей обязаны ему формированием своей нравственности. Это было то, что меняло к лучшему людей и страну, в которой мы живем. Сегодня поколение крапивинских детей делает хорошие дела. Эти люди помогают ближнему, стараются изменить мир к лучшему. Да, человек ушел. Но у нас есть возможность снова встретиться с ним, когда снова откроем его книги. Снова встретимся с его сердцем и душой. Дай бог, чтобы это продолжалось как можно дольше. От имени правительства Свердловской области и губернатора приношу соболезнования.

Владиславу Крапивину был 81 год. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Имя Владислава Крапивина широко известно по всей стране. На его счету десятки популярных произведений для детей, публиковавшихся миллионными тиражами и в советские годы и в современной России. Неудивительно, что еще при жизни Крапивина его именем назвали планету. В 2009 году московский астроном нашел на ночном небосводе малую планету №407243 и, как первооткрыватель, присвоил ей имя KRAPIVIN. А теперь его именем будет названа и одна из улиц Екатеринбурга. Об этом на панихиде заявил мэр Александр Высокинский.

- Мы конечно же будем принимать решение о присвоении имени Владислава Крапивина одной из городских улиц, - сказал Александр Высокинский, мэр Екатеринбурга. - Сегодня мы переживаем тяжелую утрату. Владислав Петрович сделал все, чтобы горожане поняли важные человеческие ценности. Он был учителем с большой буквы. Владислав Петрович воспитал несколько поколений людей через свои книги. Очень многое он сделал для того, чтобы наш город стал уникальным. И, конечно, Владислав Петрович будет жить с нами, он будет среди нас. Со своими учениками, книгами, жизненными ценностями.

Пришедшие проститься с писателем, по обычаю бросили в могилу горсти земли. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время панихиды директор музея Великой Отечественной войны исполнил гимн «Каравеллы», который был написан к 75-летию отряда в 2013 году. Церемонию отпевания, которая последовала за этим, проводил настоятель Храма-на-Крови протоиерей Максим Миняйло. Затем гроб с телом писателя поместили в катафалк и повезли на Широкореченское кладбище. Людей, пришедших проститься с Крапивиным, в числе которых было множество воспитанников отряда «Каравелла» у храма ждали несколько зеленых автобусов. На кладбище перед тем, как гроб опустили в могилу, все желающие могли в микрофон сказать несколько слов о писателе.

- У меня такое ощущение, что я знал его всю жизнь, - со слезами на глазах сказал Дмитрий Бугров, директор УГИ УрФУ. - Сначала благодаря книгам, а потом и лично. К сожалению, мы не успели вручить Владиславу Петровичу мантию и шапочку почетного выпускника. Большая утрата для всех нас. Прощайте, Командор.

Воспитанники отряда «Каравелла» склонили знамена и флаги над гробом писателя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

А дети из отряда «Каравелла» проводили писателя под стук барабанов, после чего они склонили над гробом свои знамена и флаги.

Когда гроб опустили в могилу, пришедшие бросили на него горсти земли, а затем рабочие похоронной службы закончили погребение и установили над холмиком деревянный крест с табличкой:

«Крапивин Владислав Петрович 14.10.1938 – 01.09.2020»

Владислава Крапивина похоронили на Широкореченском кладбище. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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