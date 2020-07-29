Поликлиника 40-й больницы возобновила плановый прием пациентов
В Екатеринбурге возобновила плановый прием пациентов поликлиника при ГКБ № 40. Вновь доступны ультразвуковые исследования брюшной полости, сосудов, суставов, молочных и щитовидных желез. Также работают кабинеты приема анализов, флюорографии и электромиографии.
Как отметила заведующая Юлия Селиверстова, тенденции последних недель позволили значительно увеличить количество посетителей поликлиники до 300-400 человек ежедневно.
Кроме этого стали доступны консультации эндокринологов, сосудистых хирургов, онкомаммологов, гастроэнтерологов. Не запущены только приемы тех специалистов, которые ведут отбор и записывают на плановые операции: челюстно-лицевой хирург, лор, гастрохирург (пока в стационаре проводятся только неотложные вмешательства).
Между визитами пациентов установлены 15-минутные перерывы. Пожилых людей преимущественно записывают на утренние часы: с 8 до 12 для их безопасности.
Записаться можно по телефону регистратуры +7 (343) 232-01 66, в рабочие дни, с 7:45 до 18.00. Приемы врачей – до 18:00.
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СПРАВКА «КП»
В прошлом году в консультативно-диагностической поликлинике ГКБ 40 зарегистрировано 154 тысячи посещений, за первое полугодие 2020 г. – менее 50 тысяч. В условиях пандемии врачи были вынуждены ограничивать круг посетителей, консультируя только онкобольных, людей с болевым синдромом и обострениями патологий. Принимали до ста человек в день (обычно – тысяча) из-за необходимости соблюдать временные и дистанционные промежутки.
Сейчас приемы узких специалистов возобновлены в полном объеме, в две смены.
ИСТОЧНИК KP.RU