В Екатеринбурге собирают подписи на переименование улицы или сквера в честь хирурга Мансурова

24 Июль 2020 2020-07-24T11:30:16+03:00

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Жители Екатеринбурга начали собирать подписи, чтобы переименовать улицу города в честь хирурга Юрия Мансурова, который месяц назад погиб от COVID-19. На момент выхода публикации их поставили уже почти 1000 человек. Петиция адресована губернатору Евгению Куйвашеву и мэру Александру Высокинскому.

- Просим в память о Юрие Владимировиче Мансурове назвать его именем улицу, сквер или ОКБ №1, где он был заведующим второго хирургического отделения, - сообщается в петиции. – У Юрия Мансурова осталась семья – жена и дочка семи месяцев. Считаем необходимым просить Правительство Свердловской области обеспечить финансовую поддержку семьи погибшего врача.

О смерти Юрия Мансурова стало известно в ночь на 25 июня. Хирург заразился коронавирусом после вспышки, которая произошла в больнице в конце мая. У него было поражено 75% легких.

Кстати, не так давно Евгений Куйвашев направил в адрес Президента РФ Владимира Путина просьбу о посмертном награждении Мансурова.

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В Екатеринбурге одну из улиц предложили назвать в честь хирурга Юрия Мансурова. Обращение об этом отправили Александру Высокинскому (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU