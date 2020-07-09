9 Июль 2020 2020-07-09T17:57:05+03:00

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В Екатеринбурге одну из улиц предложили назвать в честь хирурга Юрия Мансурова. Обращение об этом отправили Александру Высокинскому. Заведующий хирургическим отделением Областной клинической больницы № 1, кандидат медицинских наук скончался 25 июня. Ему было всего 54 года. За его жизнь почти две недели боролись врачи инфекционного отделения больницы № 40. Позже стало известно, что причиной смерти Юрия Мансурова стал коронавирус.

- Не преувеличу, если скажу, что город был потрясен смертью гениального хирурга и прекрасного человека Юрия Мансурова, - написал депутат Константин Киселев на своей странице в Facebook. - И тогда вопрос: почему мы называем улицы, парки, скверы только именами съездов партии, иностранных революционеров, военных, исторических деятелей... Нет, все заслуживают. Все герои. Но почему нельзя увековечить память гениального хирурга, который спас тысячи жизней?

Константин Киселев рассказал, что знает пациентов Юрия Мансурова, которые до сих пор в шоке и слезах. И знает его коллег, которые прямо говорят об огромных масштабах трагедии - сотни людей могут умереть без помощи гениального хирурга. Депутат добавил, что помнит о том, что после смерти человека должно пройти пять лет. Но отметил, что сейчас ситуация требует исключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU