«Мой муж был гением»: супруга уральского врача Юрия Мансурова, которого убил коронавирус, рассказала о жизни после трагедии

Коллективу Свердловской областной клинической больнице пришла телеграмма из Москвы от министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Повод печальный: смерть от коронавируса врача-хирурга высшей категории, одного из лучших специалистов страны 54-летнего Юрия Мансурова. Специалист возглавлял второе хирургическое отделение больницы.

КОВАРНЫЙ ВИРУС

Врач заразился коронавирусом во время вспышки заболевания в больнице в конце мая, после чего был госпитализирован. 12 июня ему стало хуже, в ночь на 25-е число он скончался.

В телеграмме Михаил Мурашко выразил искренние соболезнования по поводу смерти Юрия Мансурова, который, по словам министра, внес значительный вклад в развитие хирургии в Свердловской области, провел сотни сложнейших и уникальных операций.

- Благодаря его труду и знаниям были внедрены новейшие методы и технологии, выполнены сотни сложнейших и уникальных операций, - отметил Михаил Мурашко.

В эти дни трагедию переживает супруга Юрия Мансурова Юлия. По ее словам, ее муж не мог погибнуть от сопутствующих заболеваний, у него их не было. Он был крепким, спортивным и красивым мужчиной.

- Мы иногда обсуждали его потрясающую наследственность. Его родители живы, папе 91, маме 85, оба в ясном уме. Бабушки и дедушки с обеих сторон также дожили до удивительно преклонных лет, - пишет Юлия Мансурова на своей странице в Facebook. – Я знаю результаты вскрытия: у мужа разрушились легкие, и он погиб. И это сделал коронавирус.

Телеграмма от министра здравоохранения России. Фото: страница Юлии Мансуровой в Facebook

ЯКОРЬ С ПАПИНЫМ ЛИЦОМ

Супруга погибшего врача говорит, что в сложной ситуации ей приходят переводы от незнакомых людей, у многих из которых сегодня тоже сложная финансовая обстановка. И ее это очень трогает.

- В моей ситуации помощь действительно просить не стыдно. Спасибо! – говорит Юлия Мансурова. – Не представляю, что чувствуют сейчас те, кого должен был прооперировать мой муж, но уже не сделает этого.

По словам женщины, ее подруги постоянно находятся с ней, сменяя друг друга. Но Юлия каждую минуту продолжает переживать личную трагедию.

- Вот только от горя не укроешься. Оно смотрит мне в глаза отовсюду. Он был гений, - пишет Юлия. – Я в порядке. У меня есть отличный якорь с папиным лицом и его чудесными глазами. Мы справимся. Я счастливая женщина. Да. Невыносимо. Но это нормально. Так должно быть.

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