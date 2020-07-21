Свердловский губернатор попросил президента наградить посмертно хирурга Мансурова, погибшего от COVID-19
Сегодня во время встречи с депутатами Заксобрания Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев рассказал, что попросил Президента РФ Владимира Путина о посмертном награждении знаменитого в Екатеринбурге хирурга Юрия Мансурова, который погиб от коронавируса.
- Я направил в адрес резидента ходатайство о награждении высокой правительственной наградой известного екатеринбургского хирурга Юрия Мансурова посмертно, - рассказал губернатор.
О смерти Юрия Мансурова, который работал в ОКБ №1, стало известно в ночь на 25 июня. Хирург заразился коронавирусом после вспышки, которая произошла в больнице в конце мая. У него было поражено 75% легких. У Юрия Мансурова остался взрослый сын Константин от первого брака, жена Юлия и семимесячная дочка.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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