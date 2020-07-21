Свердловский губернатор попросил президента наградить посмертно хирурга Мансурова, погибшего от COVID-19

21 Июль 2020 2020-07-21T09:23:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня во время встречи с депутатами Заксобрания Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев рассказал, что попросил Президента РФ Владимира Путина о посмертном награждении знаменитого в Екатеринбурге хирурга Юрия Мансурова, который погиб от коронавируса.

- Я направил в адрес резидента ходатайство о награждении высокой правительственной наградой известного екатеринбургского хирурга Юрия Мансурова посмертно, - рассказал губернатор.

О смерти Юрия Мансурова, который работал в ОКБ №1, стало известно в ночь на 25 июня. Хирург заразился коронавирусом после вспышки, которая произошла в больнице в конце мая. У него было поражено 75% легких. У Юрия Мансурова остался взрослый сын Константин от первого брака, жена Юлия и семимесячная дочка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Поражено 75% легких»: в больнице Екатеринбурга подтвердили смерть хирурга от коронавируса. Юрий Мансуров скончался в возрасте 54 лет (подробнее)

«Мой муж был гением»: супруга уральского врача Юрия Мансурова, которого убил коронавирус, рассказала о жизни после трагедии. Юлию поддерживают подруги и незнакомые люди (подробнее)

В Екатеринбурге одну из улиц предложили назвать в честь хирурга Юрия Мансурова. Обращение об этом отправили Александру Высокинскому (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU