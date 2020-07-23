Хроники пожара в «Денежкином Камне»: площадь возгорания выросла до 25 гектаров

23 Июль 2020 2020-07-23T07:11:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Вот уже почти неделю в Свердловской области полыхает заповедник «Денежкин Камень». Его сотрудники зафиксировали первое возгорание в пятницу, 17 июля. Предположительно, в сухую землю ударила молния, после чего поднялся сильный ветер, который и распространил огонь. На месте без сна, еды и отдыха работают пожарные команды заповедника, волонтеры, спасатели и авиадесант из Йошкар-Олы. На подмогу были вызваны специалисты из Москвы и Красноярска.

Вчера мы рассказывали о том, что площадь пожара составила 23 гектаров. На утро 23 июля, она выросла до 25 гектаров. По словам сотрудников заповедника, с юго-восточной стороны «Денежкина Камня» движется еще одна серьезная угроза – крупный пожар больше 300 гектаров, который приближается к границам заповедника и реке Сосьва.

- Сейчас разработал план, по которому планируется развернуть водную преграду наверху – к месту пожара вертолетом будет заброшено несколько емкостей с водой и пожарное оборудование, - рассказали в пресс-службе заповедника.

К тушению пожара подключились МЧС России и Минприроды РФ. Напомним, ранее помощь волонтерам оказывал вертолет Ми-8, он доставлял воду в труднодоступную горную местность. Но «птицу» вчера, 22 июля, отозвали в другую «горячую» точку – в Нижние Серги, где вечером 20 июля произошел серьезный потоп. А без помощи вертолета тушение значительно осложнилось: из-за особенностей местности тушить лес можно только вручную, а за водой из реки приходится идти пешком несколько часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Люди работают за пределом своих возможностей»: на Среднем Урале горит заповедник «Денежкин камень». Площадь пожара достигла 5,5 гектаров, на помощь позвали добровольцев из Москвы и Красноярска (подробнее)

«Люди истощены, нет времени ни поесть, ни поспать»: как идет борьба с огнем в заповеднике «Денежкин Камень». Из-за особенностей местности, тушить горящий лес здесь можно только вручную, а за водой приходится идти до реки пешком по горам несколько часов (подробнее)

«Воду носим пешком»: площадь пожара в заповеднике «Денежкин Камень» на Урале выросла до 23 гектаров. Вертолет, который помогал доставлять воду для тушения в труднодоступных местах, вызвали в Нижние Серги (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU