Вертолет Ми-8 доставит в заповедник «Денежкин Камень» 6 тонн воды для борьбы с пожаром

22 Июль 2020 2020-07-22T15:47:08+03:00

Без доставки воды по воздуху огнеборцы ходили по пять часов до ближайшей реки за водой

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В заповеднике «Денежкин Камень» продолжается борьба с огнем. Он распространился уже на 23 гектара. В борьбе с ним участвуют более 50 человек. Кроме того, скоро к заповеднику вылетит вертолет Ми-8. Ранее люди, боровшиеся с огнем, жаловались на то, что без вертолета им приходится по 5 часов нести от ближайшей реки до места пожара наполненные ранцевые огнетушители.

- В ближайшее время вертолет Ми-8 Уральской базы авиационной охраны лесов доставит к месту тушения – на верхнюю площадку горы – 6 емкостей с водой объемом в тонну каждая, - сообщают в Департаменте информационной политики Свердловской области. - Площадка для разгрузки уже обследована и одобрена МЧС. Пожар действует в труднодоступной гористой местности, и его тушение осложняется полным отсутствием естественных источников воды.

ИСТОЧНИК KP.RU