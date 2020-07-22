2020-07-22T15:47:08+03:00
Происшествия

Вертолет Ми-8 доставит в заповедник «Денежкин Камень» 6 тонн воды для борьбы с пожаром

Без доставки воды по воздуху огнеборцы ходили по пять часов до ближайшей реки за водой
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
С огнем борются более 50 человек. Фото: пресс-служба заповедника «Денежкин Камень»С огнем борются более 50 человек. Фото: пресс-служба заповедника «Денежкин Камень»
Изменить размер текста:

В заповеднике «Денежкин Камень» продолжается борьба с огнем. Он распространился уже на 23 гектара. В борьбе с ним участвуют более 50 человек. Кроме того, скоро к заповеднику вылетит вертолет Ми-8. Ранее люди, боровшиеся с огнем, жаловались на то, что без вертолета им приходится по 5 часов нести от ближайшей реки до места пожара наполненные ранцевые огнетушители.

- В ближайшее время вертолет Ми-8 Уральской базы авиационной охраны лесов доставит к месту тушения – на верхнюю площадку горы – 6 емкостей с водой объемом в тонну каждая, - сообщают в Департаменте информационной политики Свердловской области. - Площадка для разгрузки уже обследована и одобрена МЧС. Пожар действует в труднодоступной гористой местности, и его тушение осложняется полным отсутствием естественных источников воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Сортировке неизвестный избил девушку возле магазина
На Вторчермете закроют движение транспорта по улице Газетной
Госэкспертиза разрешила начать строительство деревни Универсиады-2023 в Екатеринбурге
ВТБ запускает новую Travel-карту
Вертолет Ми-8 доставит в заповедник «Денежкин Камень» 6 тонн воды для борьбы с пожаром
В Екатеринбурге поймали водителя, который накопил 200 штрафов
«За водой ходим 5 часов»: в горящем заповеднике «Денежкин камень» пожаловались на отсутствие вертолета
ВТБ: расходы россиян на туризм в июле вернулись к значениям прошлого года
В Нижнем Тагиле украли контейнеры
В Екатеринбурге будут судить мужчину, ограбившего аптеку
Уральца, изнасиловавшего и ограбившего свою подругу, отправили под суд
«По приколу»: молодая учительница с Урала выставила на продажу свою девственность, чтобы помочь семье
«Воду носим пешком»: площадь пожара в заповеднике «Денежкин Камень» на Урале выросла до 23 гектаров
В Екатеринбурге перенесли смены в детских лагерях на август
Терпеть осталось недолго: стало известно, когда в Екатеринбурге завершатся все дорожные работы
С видом на озеро: под Екатеринбургом за 250 миллионов продают шикарную виллу рядом с лесом
Индукционные петли для слабослышащих пассажиров установили еще на 8 вокзалах СвЖД
Уральские волонтеры привезли жителям Нижних Серег газель с продуктами и водой
На Урале вскрыли склады с тысячами бутылок подпольного алкоголя