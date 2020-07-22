«Люди истощены, нет времени ни поесть, ни поспать»: как идет борьба с огнем в заповеднике «Денежкин Камень»

В Свердловской области на этой неделе появилось сразу две «горячие» точки. Одна – в Нижних Сергах, где из-за ливня произошел настоящий потоп. Другая – в заповеднике «Денежкин Камень». И если в Нижних Сергах ситуация взята под контроль – последствия ЧС ликвидируют, пострадавшим возместят ущерб – то в Денежкином Камне все, похоже, только начинается.

МЕШАЮТ ЖАРА И СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР

Заповедник Денежкин Камень находится на самом севере Свердловской области. Это огромная территория площадью 135 тысяч гектаров, покрытая густыми лесами и увенчанная одноименной горой, о которой писал в своих сказках Павел Бажов.

Тушить огонь в заповеднике можно только вручную, либо с воздуха - пожарная техника здесь не пройдет. Фото: пресс-служба заповедника «Денежкин Камень»

Однако леса здесь становится все меньше. Причиной тому – пожары. Последний раз серьезно лес в заповеднике горел в 2010-м году. Тогда выгорели 3,3 тысячи гектаров. Там, где прошел огонь, лес до сих пор окончательно не восстановился.

Спустя десять лет история повторяется. В минувшую пятницу, 17 июля, здесь прошла «сухая» гроза. Одна из молний ударила в густую лесную чащу. Из-за аномальной 40-градусной жары и засухи из искры разгорелось пламя, которое стало стремительно расползаться по заповеднику.

- Вечером 17 июля мы зафиксировали это локальное возгорание, туда сразу же выдвинулись сотрудники заповедника, - рассказывает Роберт Карапетян, пресс-секретарь государственного природного заповедника «Денежкин Камень». - Но уже 18 июля где-то после 11.00 подключился шквалистый ветер, и пожар превратился в верховой.

К 22 июля огонь распространился на площадь в 23 га. Фото: пресс-служба заповедника «Денежкин Камень»

Если при низовом пожаре горят только трава и мох, то, что лежит на земле, то при верховом пламя уже переходит с кроны на крону. Деревья горят живьем. Погасить такое пламя сложнее. Плюс сильный ветер, бушующий на севере Урала в эти дни, не дает расслабиться. К среде, 22 июля, пламя распространилось на площадь в 23 гектара.

- Ситуация похожа на 2010 год. Не хотелось бы довести до таких же масштабов, - говорят сотрудники заповедника. - Но судя по тому, как развиваются события – такие же жара и ветер – все это может привести к катастрофе аналогичной.

ОГНЕБОРЦЫ РАБОТАЮТ КРУГЛОСУТОЧНО

Огонь горит в труднодоступном месте – в лесах среди гор. Пожарной технике до него не добраться. Тушить приходится вручную при помощи ранцевых распылителей. Это специальный рюкзак, который человек вешает за спину, чтобы через распылитель потом разбрызгивать воду по пламени струей.

- Сегодня в «Денежкином Камне» борются с огнем сотрудники заповедника, 31 специалист авиационной и наземной службы тушения Уральской базы авиационной охраны лесов, в том числе 5 специалистов, вернувшихся во вторник из Красноярского края, 4 специалиста МЧС и волонтеры – всего более 50 человек, - рассказывают в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Огонь сейчас распространяется не только по низу, но и по кронам деревьев. Фото: пресс-служба заповедника «Денежкин Камень»

Также во вторник на Средний Урал прибыли специалисты Приволжского авиаотделения парашютно-десантной пожарной службы «Авиалесохраны». Из-за того что днем ветер раздувает огонь в ветвях деревьев, находиться рядом с местом пожара становится просто опасно, поэтому основные работы по борьбе с огнем проводят утром и вечером. И пусть в Нижних Сергах случился разрушительный потоп из-за сильного дождя, в заповеднике о таком ливне остается только мечтать. За последние дни на огонь с неба не пролилось ни капли дождя. Настоящая засуха и зной.

- Они работают круглосуточно. В трех километрах от места пожара создан базовый лагерь, в котором живут огнеборцы, - рассказывает Роберт Карапетян. - Даже базовый лагерь находится в полутора километрах от дороги. Машины до него не доезжают, поэтому продукты, палатки, мебель и обмундирование к нему людям приходится нести на себе, идя по лесу.

В последний раз такой лесной пожар в заповеднике был в 2010 году. Фото: пресс-служба заповедника «Денежкин Камень»

НЕ ХВАТАЛО ВЕРТОЛЕТА

Еще одна проблема кроется в том, что ближайший источник воды, река Сосьва, находится в 3 километрах от места пожара. Чтобы наполнить ранцевые огнетушители, огнеборцам приходилось по 5-6 часов идти по горам и лесу до нее. Ситуация изменилась в понедельник, когда к месту ЧП прибыл вертолет Ми-8 от МЧС. Он несколько раз сбросил воду на горящий лес. В среду он должен был привезти к месту цистерны с водой, чтобы огнеборцам не нужно было совершать многочасовые походы до реки. Под них даже приготовили площадку – вырубили деревья на площади 20 на 20 метров. Однако в среду вертолет понадобился в Нижних Сергах, который затопило после сильного дождя.

- Тушение природных пожаров не относится к компетенции МЧС России, задача МЧС России - защита населенных пунктов от огня, в том числе от угрозы природных пожаров, - объяснили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Природный пожар в заповеднике «Денежкин камень» угрозу населенным пунктам не представляет! Тушением природных пожаров занимается Рослесхоз и Минприроды. В предыдущие дни вертолет Ми-8 МЧС России лишь оказывал помощь в ликвидации очагов пожара в заповеднике. Сегодня (22 июля, - Прим. Ред.) вертолет был задействован для работы в зоне ЧС в Нижние Серги, проведен авиамониторинг зоны последствий дождевого паводка для оценки масштабов ЧС и корректировки плана аварийно-восстановительных работ.

Огнеборцы работают круглосуточно, за исключением дневных часов, когда ветер раздувает пламя и находиться рядом с местом пожара становится опасно. Фото: пресс-служба заповедника «Денежкин Камень»

Люди, боровшиеся с распространением огня в заповеднике, встретили эту новость в недоумении.

- Все было бы быстрее, если бы вертолет нам емкости с водой возил, - говорит Роберт Карапетян. - Это очень тяжело носить ранцы с водой в гору от реки 3 километра. Это не увеселительная прогулка. Тяжелая горная местность. Люди истощены, нет времени ни поесть, ни поспать. А кроме ранцевых огнетушителей ничего больше здесь использовать нельзя. Эта местность непроходимая для машин. Только ручная работа.

Вечером в среду областные власти сообщили, что вертолет на помощь в «Денежкин Камень» все-таки вылетит – Ми-8 Уральской базы авиационной охраны лесов. Он доставит на верхнюю площадку горы рядом с местом пожара шесть емкостей с водой объемом в тонну каждая.

- Площадка для разгрузки уже обследована и одобрена МЧС. Пожар действует в труднодоступной гористой местности, и его тушение осложняется полным отсутствием естественных источников воды, - сообщают в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Борьба с огнем в заповеднике продолжается. И все по-прежнему надеются, что в ближайшие дни у них пройдет дождь. Иначе огонь может разгуляться по полной.