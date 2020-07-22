Уральские волонтеры привезли жителям Нижних Серег газель с продуктами и водой

22 Июль 2020 2020-07-22T11:34:24+03:00

Наборы будут раздавать всем пострадавшим во время потопа горожанам

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Вечером 20 июля в Нижних Сергах произошел сильный потоп, который оставил под водой сотни домов. Несколько из них оказались разрушены. Многим жителям пришлось перебираться к родственникам, дома которых не пострадали так сильно. Больше суток в городе не было электричества – его починили только утром 22 июля. Сейчас в Нижних Сергах работают сотни добровольцев, спасателей, коммунальщиков и силовиков.

В городе введен режим ЧС. Накануне туда прибыл губернатор Евгений Куйвашев, который распорядился выплатить всем пострадавшим по 15 тысяч рублей. А сегодня в Нижние Серги прилетел глава МЧС России.

Кроме того, в город выехали волонтеры ОНФ. Они привезли продуктовые наборы для местных жителей и питьевую воду.

- У нас в Нижние Серги приехала целая команда волонтеров. Мы привезли газель продуктовых коробок. Плюс привезли с собой питьевую воду, потому что тут проблема с ней, - рассказала «Комсомолке» руководитель исполкома ОНФ Жанна Рябцева. – Мы сейчас получили адреса, скоро поедем по адресам раздавать все это. Губернатор вместе с главой МЧС поприветствовали волонтеров, поблагодарили за помощь «на передовой».

КСТАТИ

Волонтеры ОНФ открыли сбор гуманитарной помощи для пострадавших в Нижних Сергах. Принести можно:

1. Постельное белье и принадлежности (одеяла, подушки, матрасы, простыни, наволочки, пододеяльники, покрывала, пледы и иное);

2. Полотенца всех размеров;

3. Средства гигиены (зубные пасты, зубные щетки, шампуни, гели для душа, мыло, стиральные порошки, чистящие средства и иное);

4. Продукты питания длительного хранения (тушенка, консервы, крупы, макаронные изделия, конфеты, печенья, детское питание, мука, растительное масло, сахар, соль, чай и иное);

5. Обувь всех размеров (резиновые сапоги, кроссовки, ботинки и иное);

6. Одежда всех размеров для взрослых и детей (дождевики, куртки, ветровки, спортивные костюмы, брюки, теплые вещи и иное);

7. Садовый и строительный инвентарь (лопаты, топоры, молотки, садовые тачки, метлы, ведра, тазы и иное);

8. Материалы для строительства (брус, кровля, облицовка, обои, гвозди, саморезы и иное).

Время приема гуманитарной помощи можно уточнить по телефонам: 8(343)350-09-42, 8(343)371-69-62.

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ИСТОЧНИК KP.RU