Жителям Нижних Серег после потопа вернули электричество

22 Июль 2020 2020-07-22T08:35:48+03:00

Работы по восстановлению в Нижних Сергах продолжаются до сих пор Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работы по восстановлению продолжаются до сих пор

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В Нижних Сергах, который сильно пострадал от потопа вечером 20 июля, наконец, полностью вернули электричество. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области. Тем не менее, работы по расчистке улиц, а также русла реки Заставка от мусора продолжаются. Работы ведут спасатели и коммунальщики в составе 150 человек и 17 машин спецтехники. Всего было вывезено 106 самосвалов мусора общим объемом 1555 кубометров.

- Сейчас производится откачка воды из подвалов частных жилых домов, придомовых территории мотопомпами. Откачана вода из подвалов 14 частных жилых домов, 10 придомовых территорий. Общий объем – 1300 кубометров, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

В Нижних Сергах до сих пор введен режим ЧС. На месте работают 436 человек и 68 единиц спецтехники. Для оказания психологической помощи местным жителям, в зоне ЧП работают психологи МЧС.

Кроме того, специалисты обходят дворы пострадавшего от потопа жилого сектора, оценивают ущербы. Накануне в город приезжал губернатор Евгений Куйвашев, который распорядился выплатить всем пострадавшим по 15 тысяч рублей.

Сотрудники администрации Нижнесергинского района и спасатели начали раздавать местным жителям бутилированную воду и продуктовые наборы. Для горожан заработала «горячая линия»: 8 (34398) 22-112 или 28-112.

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ИСТОЧНИК KP.RU