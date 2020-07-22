2020-07-22T06:04:04+03:00
Происшествия

Потопом в Нижних Сергах занялась Генпрокуратура РФ

Дело взял на контроль заместитель прокурора РФ Игорь Ткачев
Мария Трапезникова
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Дело взял на контроль заместитель прокурора РФ Игорь ТкачевДело взял на контроль заместитель прокурора РФ Игорь ТкачевФото: Алексей БУЛАТОВ
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Вечером 20 июля в Нижние Серги, что в Свердловской области, пришла беда: из-за сильных дождей сразу две реки, Серебрянка и Сторожевая, вышли из берегов и затопили почти весь город. Под водой оказался 231 дом, десятки машин, гаражей, электричества не было почти сутки, были разрушены четыре моста. На место ЧП приехали сотни спасателей, добровольцев, электриков, коммунальщиков и силовиков – они помогали людям выбираться из домов и отправляли их в пункты временного размещения. Днем 21 июля вода начала отступать, но восстановительные работы в Нижних Сергах продолжаются до сих пор.

В городе введен режим ЧС. Накануне туда приехал губернатор Евгений Куйвашев, который распорядился предоставить всем пострадавшим по 15 тысяч рублей. На контроль дело взяла и региональная прокуратура, а вот теперь – и Генпрокуратура РФ.

- С целью защиты прав жителей затопленной территории и обеспечения неукоснительного соблюдения требований ФЗ в условиях ЧС заместитель Генерального прокурора РФ Игорь Ткачев поручил прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову организовать комплекс надзорных мероприятий, - сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РФ в УФО.

Прокуратура проверит, насколько хорошо и законно предоставляется материальная помощь всем пострадавшим. Кроме того, будет дана оценка деятельности структур, которые извещали местных жителей о ЧС, а также «полноте и своевременности мер, принимаемых для ликвидации последствий паводка».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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