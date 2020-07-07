2020-07-07T14:50:27+03:00
Общество

«Оказываете отцу Сергию медвежью услугу»: в РПЦ раскритиковали Марию Шукшину

Известная актриса прилетела на Урал, чтобы лично встать на защиту скандального проповедника
Олег ГАЛИМОВ
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Адвокат Романова настаивала на прекращении дела из-за «сфальсифицированного документа». Якобы кто-то подделал подпись священнослужителяАдвокат Романова настаивала на прекращении дела из-за «сфальсифицированного документа». Якобы кто-то подделал подпись священнослужителяФото: Борис КУДРЯВОВ
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Официальный представитель РПЦ Владимир Легойда прокомментировал обращение актрисы Марии Шукшиной, которая поддержала отца Сергия.

- Зачем же говорить, что никто, кроме схимника Сергия, не говорит правды? Ну это же вы не об истине свидетельствуете такими заявлениями, а о собственных ужасных заблуждениях. И при этом так, походя, отказываете тысячам самоотверженных тружеников на ниве Христовой в возможности/умении говорить правду? Тем людям, которые ежедневно служат Господу, исповедуют, причащают, чистят души наши... Да и отцу Сергию, прямо скажем, медвежью услугу оказываете, - написал в своем блоеге Легойда.

Мария Шукшина приехала в Екатеринбург поддержать отца Сергия.Видео: Всеволод Могучев

Стоит отметить, что ранее церковный суд лишил Сергия (Романова) сана схиигумена. А сегодня мировой суд Верхней Пышмы оштрафовал его на 90 тысяч рублей из-за проповеди от 25 апреля. В том ролике духовник призывал ходить в храмы и отрицал существование коронавируса.

Адвокат Романова настаивала на прекращении дела из-за «сфальсифицированного документа». Якобы кто-то подделал подпись священнослужителя.

- Мы с решением суда не согласны и будем его обжаловать. К сожалению, суд отклонил мое ходатайство о проведении экспертизы подскока, так как в деле присутствует документ, который мой доверитель не подписывал. В рассмотрении материалов дела был обнаружен документ, неизвестно кем подписанный, но в нем стоит подпись моего доверителя, - пояснила Герасимова после заседания.

Стоит отметить, что во время Царских дней отец Сергий намерен провести свой крестный ход вокруг монастыря. В это же время пройдет традиционная церемония, которая начнется у Храма-на-Крови и завершится у Ганиной ямы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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