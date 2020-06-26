Ксения Собчак прорвалась на территорию Среднеуральского женского монастыря

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:05:10+03:00

После долгих переговоров, ее пропустили, чтобы записать стендап для своего фильма

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Сегодня в Екатеринбург прилетела телеведущая Ксения Собчак – ее заметили рядом с Екатеринбургской епархией, где должно было состояться второе заседание церковного суда над отцом Сергием. Но схиигумен не явился, оставшись в Среднеуральском женском монастыре, а от интервью для съемок в фильме Собчак отказался.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/787217" frameborder="0"></iframe> Ксения Собчак проходит на территорию Среднеуральского монастыря.телеведущая намерена пообщаться со схиигуменом отцом СергиемОлег ГАЛИМОВ

Тогда ведущая сама поехала к нему. Ее долго не пускали на территорию монастыря дежурившие у въезда казаки. Собчак заявила, что земли у шлагбаума принадлежат не монастырю по кадастровому паспорту. Охранники сразу смутились и пропустили ее для съемки стендапа с одним оператором.

После переговоров телеведущую все-таки пропустили на территорию монастыряФото: Олег ГАЛИМОВ

В середине июня схиигумен Сергий «захватил» Среднеуральский женский монастырь, который ранее и основал. В тот же день туда стянулись сотрудники полиции и ФСБ. А все из-за того, что батюшка устроил в монастыре службу, хотя проповедовать ему запретила Екатеринбургская епархия – за распространение фейков. К тому же, позже выяснилось, что отец Сергий имеет уголовное прошлое, в чем он сам и признался: 36 лет назад он убил человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU