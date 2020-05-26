Без света на Среднем Урале остаются восемь городов
По данным свердловских спасателей на 15:00 26 мая, без электричества из-за вчерашнего урагана остаются всего восемь городов: Верхняя Пышма, Алапаевск, Богданович, Асбест, Артемовский, Каменск-Уральский, Сысерть и Арамиль. Сейчас неполадки устраняют 33 бригады энергетиков из 94 человек и 25 спецмашин.
- Главы муниципалитетов по поручению губернатора Евгения Куйвашева приступили к оценке ущерба и восстановлению объектов после урагана, - добавили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Напомним, накануне на регион обрушился мощнейший ураган, из-за которого 130 тысяч человек остались без света. Порывы ветра достигали 28 м/сек, аварии зафиксировали в 23 городах области. В общей сложности от урагана пострадали 120 населенных пунктов. Спасатели и электрики трудились всю ночь.
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ИСТОЧНИК KP.RU