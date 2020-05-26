26 Май 2020 2020-05-26T13:52:37+03:00

Без света на Среднем Урале остаются восемь городов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

По данным свердловских спасателей на 15:00 26 мая, без электричества из-за вчерашнего урагана остаются всего восемь городов: Верхняя Пышма, Алапаевск, Богданович, Асбест, Артемовский, Каменск-Уральский, Сысерть и Арамиль. Сейчас неполадки устраняют 33 бригады энергетиков из 94 человек и 25 спецмашин.

- Главы муниципалитетов по поручению губернатора Евгения Куйвашева приступили к оценке ущерба и восстановлению объектов после урагана, - добавили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Напомним, накануне на регион обрушился мощнейший ураган, из-за которого 130 тысяч человек остались без света. Порывы ветра достигали 28 м/сек, аварии зафиксировали в 23 городах области. В общей сложности от урагана пострадали 120 населенных пунктов. Спасатели и электрики трудились всю ночь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Екатеринбург обрушился ураган с градом: онлайн-трансляция. Следим за последствиями непогоды 25 мая 2020 года (подробнее)

Взлетел на 1,5 метра: в Екатеринбурге во время урагана мужчину снесло сорванной крышей. Лист от парковки поднял его над землей и швырнул об землю [Видео]

Ураган на Урале унес жизни трех человек. Погибли мужчины из Екатеринбурга и Арамили (подробнее)

В Свердловской области из-за урагана без света остались более 100 тысяч человек. Электричество вернут в дома уральцев только к утру (подробнее)

Скончалась в больнице: во время урагана на Среднем Урале погибла бабушка, которую придавило гигантской веткой. Первую помощь пенсионерке оказали очевидцы, которые и вызвали «скорую» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU