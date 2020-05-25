В Свердловской области из-за урагана без света остались более 100 тысяч человек

В Свердловской области продолжают, устраняют последствия прошедшего сегодня по области урагана. Сильный ветер оставил без света более 100 тысяч уральцев. Речь в общей сложности идет о жителях двух десятков территорий. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Устранение последствий от урагана глава региона взял под свой контроль.

— Данные еще уточняются, но уже очевидно, что серьезно стихия ударила по областному центру, Сысерти, Арамили, Верхней Пышме, Белоярскому, Богдановичу, Асбесту, Камышлову, Нижней Салде и другим муниципалитетам. Где-то ветром сорвало кровли зданий, повсеместно поломало деревья, — рассказал губернатор.

Зонты уральцев сегодня не спасали от дождяФото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за количества аварий, электричество в дома уральцев могут вернуть только к утру. По словам Евгения Куйвашева, сейчас Свердловэнерго, Облкоммунэнерго и другие сетевые организации вывели на устранение последствий непогоды 87 аварийных бригад и более ста единиц спецтехники.

Как рассказали в пресс-службе компании «Россети Урал» сейчас на повреждённых стихией энергообъектах продолжают работать 72 аварийно-восстановительные бригады в составе 265 человек, оснащённых 93 единицами спецтехники. К 20:00 энергетикам удалось восстановить электроснабжение порядка 11 тысяч человек. Свет появился в большей части домов жителей Сысерти и пригородных населенных пунктов, в ряде поселков Белоярского городского округа, Ревды и в пригородах Невьянска.

Упавшие деревья будут убирать коммунальные службыФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что сегодня вечером ураган унес жизни трех уральцев. В Екатеринбурге мужчина погиб после падения снесенного сильным ветром крана. Еще один екатеринбуржец погиб под воротами. Третий случай произошел в Арамили. На одной из центральных улиц снесло ветром крышу здания, которая упала на прохожего. Мужчина от полученных травм погиб на месте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/781138" frameborder="0"></iframe> В Арамили у банка сдуло крышу.Видео: Подслушано "Арамиль" |ПА|

— К сожалению, уже есть информация о жертвах. И я выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Есть пострадавшие – им оказывается вся необходимая помощь, — отметил губернатор.

По данным МЧС, после прошедшей по региону стихии зафиксированы более сотни падений деревьев, десятки поврежденных кровель зданий, автомобилей и остановочных комплексов. В ликвидации последствий непогоды задействованы около 300 человек и около сотни единиц техники. Среди них коммунальные службы, энергетики, медики, сотрудники ГИБДД и МЧС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/781162" frameborder="0"></iframe> МЧС о последствиях урагана 25 мая.Видео: МЧС Свердловской области

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