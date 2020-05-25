На Екатеринбург обрушился ураган с градом: онлайн-трансляция
На Екатеринбург обрушился ураган. По данным синоптиков, 25 мая 2020 года в уральской столице ожидается ожидаются грозы, крупный град, сильные и очень сильные дожди, сильные ливни.
- Шквалистое усиление ветра в Свердловской области 23-28 м/с, в Пермском крае 20-25 м/с, в Челябинской и Курганской областях 25-30 м/с, - отмечают в уральском Гидрометцентре.
Ураган в Екатеринбурге 25 мая 2020 года.Олег ГАЛИМОВ
Спасатели МЧС во время непогоды советуют не выходить на улицу без надобности, не проводить работ на открытом воздухе и на высоте, а также отказаться от отдыха на природе. Водителям лучше искать крытую парковку.
Под натиском стихии повалило деревья в Харитоновском паркеФото: Алексей БУЛАТОВ
Синоптики обещают шквалистый ветер и дождь с градомФото: Алексей БУЛАТОВ
Ураган на Балтыме.Видео: читатели "КП"Юлия СТАЛИНА
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От подписчика: на Кировградской,21 дерево упало на провода. Вроде без жертв
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Упал кран из-за урагана.Видео: Екатеринбург № 1
ИСТОЧНИК KP.RU