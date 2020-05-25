2020-05-25T15:41:33+03:00
Происшествия

На Екатеринбург обрушился ураган с градом: онлайн-трансляция

Следим за последствиями непогоды 25 мая 2020 года
Олег ГАЛИМОВ
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Днем 25 мая и ночью 26 мая местами в Свердловской, Курганской областях и Пермском крае, днем 25 мая местами в Челябинской области ожидаются грозы, крупный град, сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, шквалистое усиление ветра в Свердловской области 23-28 м/с, в Пермском крае 20-25 м/с, в Челябинской и Курганской областях 25-30 м/с.Днем 25 мая и ночью 26 мая местами в Свердловской, Курганской областях и Пермском крае, днем 25 мая местами в Челябинской области ожидаются грозы, крупный град, сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, шквалистое усиление ветра в Свердловской области 23-28 м/с, в Пермском крае 20-25 м/с, в Челябинской и Курганской областях 25-30 м/с.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На Екатеринбург обрушился ураган. По данным синоптиков, 25 мая 2020 года в уральской столице ожидается ожидаются грозы, крупный град, сильные и очень сильные дожди, сильные ливни.

- Шквалистое усиление ветра в Свердловской области 23-28 м/с, в Пермском крае 20-25 м/с, в Челябинской и Курганской областях 25-30 м/с, - отмечают в уральском Гидрометцентре.

Ураган в Екатеринбурге 25 мая 2020 года.Олег ГАЛИМОВ

Спасатели МЧС во время непогоды советуют не выходить на улицу без надобности, не проводить работ на открытом воздухе и на высоте, а также отказаться от отдыха на природе. Водителям лучше искать крытую парковку.

Под натиском стихии повалило деревья в Харитоновском парке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под натиском стихии повалило деревья в Харитоновском паркеФото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики обещают шквалистый ветер и дождь с градом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики обещают шквалистый ветер и дождь с градомФото: Алексей БУЛАТОВ

Ураган на Балтыме.Видео: читатели "КП"Юлия СТАЛИНА

Разрушения в центре города. Фото: Алина Сурина

Разрушения в центре города. Фото: Алина Сурина

От подписчика: на Кировградской,21 дерево упало на провода. Вроде без жертв

От подписчика: на Кировградской,21 дерево упало на провода. Вроде без жертв

В 17:30 стало известно, что в аэропорту Кольцово из-за урагана переносят рейсы.

На ЖБИ порвало контактную линию трамвайных путей.

На ЖБИ встали трамваи.Видео: Екатеринбург № 1

А в Пионерском посёлке упал кран на стройплощадке нового корпуса гимназии №35. Информации о пострадавших пока нет.

Упал кран из-за урагана.Видео: Екатеринбург № 1

ИСТОЧНИК KP.RU

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