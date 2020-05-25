2020-05-25T06:04:20+03:00
Общество

Грозы, град и шквалистый ветер: погода в Екатеринбурге на начало недели

Температура воздуха будет +19…+26
Мария Трапезникова
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В начале недели пройдут сильные дожди с грозамиВ начале недели пройдут сильные дожди с грозамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным синоптиков из Урагидрометцентра, в Свердловской области и Екатеринбурге начало недели будет не самым солнечным – на 25 и 26 мая спасатели объявили штормовое предупреждение. Местами ожидаются сильные грозы, град, ливни и шквалистый ветер до 28 м/сек. А вот температура воздуха составит +19…+26.

Во время непогоды спасатели советуют не выходить на улицу без надобности, не проводить работ на открытом воздухе и на высоте, а также отказаться от отдыха на природе. Водителям лучше искать крытую парковку.

- Для того, чтобы переждать грозу на открытой местности, следует найти какую-либо низменность (яму или овраг), либо просто сесть на корточки, но не ложиться на землю, - посоветовали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Расстояние от высоких одиноких предметов должно быть не менее 200 метров. Помните, что обычно удар молнии выбирает наиболее высокие объекты, и вы, оказавшись на открытой местности, войдете в их число. Не приближайтесь к воде и не пользуйтесь телефоном – лучше его вообще выключить.

Если вдруг град застал вас на улице, нужно выбрать укрытие. Но если это невозможно, нужно защитить голову от ударов – прикрыть руками, сумкой или одеждой. Прятаться под деревьями тоже не стоит.

Дома следует плотно закрыть окна, дымоходы, отсоединить электроприборы от источников питания, прекратить телефонные разговоры. Если непогода застала вас в машине, нужно немедленно остановиться. Если вдруг произошло ЧП, сразу же звоните спасателям по телефонам: 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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