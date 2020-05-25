2020-05-25T16:36:43+03:00
Общество

Взлетел на 1,5 метра: в Екатеринбурге по время урагана мужчину снесло сорванной крышей

Лист от парковки поднял его над землей и швырнул об землю
Данил СВЕЧКОВ
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Лист крыши поднял прохожего над землей. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.comЛист крыши поднял прохожего над землей. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com
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На Екатеринбург и Свердловскую область 25 мая обрушился настоящий ураган. Дождь и сильный ветер застали горожан врасплох посреди дня. Порывы ветра достигали 25-28 метров в секунду и с легкостью роняли толстые деревья, срывали кровлю с домов. Из-за непогоды в аэропорту уральской столицы даже пришлось задержать самолет, который должен был лететь в Уфу. Не обошлось и без пострадавших. На улице Краснолесья мужчину подбросило и ударило крышей, упавшей с парковки.

Мужчину откинуло крышей.Видео: группа "ВКонтакте" "Инцидент Екатеринбург"

- Улетела крыша парковки от ветра и летала, перегораживая путь машинам, - рассказала Дарья в паблике "Инцидент.Екатеринбург" в социальной сети Вконтакте. - Видимо, мужчины хотели ее переместить в закрытое место и одного просто откинуло.

На записи, которую сделали очевидцы, видно, как мужчина в темной футболке идет по длинному листу пластика, служившего крышей. Пока он находится в середине листа, тот лежит на земле, но стоит мужчине перейти к его краю, как противоположная сторона листа поднимается порывом ветра и буквально швыряет стоявшего на нем мужчину к ближайшему автомобилю. На место происшествия очевидцами была вызвана машина «скорой помощи». Она увезла пострадавшего в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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