Ураган на Урале унес жизни трех человек

В Свердловской области сегодня в конце рабочего дня на улице разбушевалась стихия. Порывы ветра достигали 28 метров в секунду. Ураган ломал деревья, сносил крыши и заборы. Ухудшил ситуацию начавшийся ливень. Сильный ветер сносил пытающихся спрятаться от непогоды под зонтами людей с ног. Не смотря на предупреждения МЧС, многие в этот момент находились на улице.

Сильный ветер повредил деревьяФото: Алексей БУЛАТОВ

Зонты не спасали от дождя - их сдувало ветромФото: Алексей БУЛАТОВ

У жителей нескольких городов из-за сильного ветра дома пропал свет. Но в большей степени от непогоды пострадали уральцы, которые не успели спрятаться от стихии. Так, в больнице оказалась екатеринбурженка и ее четырехлетняя дочь. На них с девятого этажа упала оконная рама. На улице Краснолесья мужчину откинуло на машину крышей от парковки. От листа его пытался закрыть находившийся в этот момент рядом охранник. Они оба были госпитализированы с травмами.

К сожалению, сегодняшний ураган унес жизни трех уральцев. Из-за сильного ветра на производственной базе в переулке Низовом в Екатеринбурге обрушился кран. С места происшествия на скорой с травмами увезли мужчину, находящегося во время разбушевавшейся стихии на работе. Екатеринбуржец погиб в больнице. Следователями возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/781102" frameborder="0"></iframe> Мужчину откинуло крышей.Видео: группа "ВКонтакте" "Инцидент Екатеринбург"

На улице Самолетной ураганный ветер снес ворота, которыми придавило проходившего рядом мужчину. От удара он погиб. Сейчас на месте происшествия работают следователи Чкаловского района.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/781098" frameborder="0"></iframe> Упал кран из-за урагана.Видео: Екатеринбург № 1

Еще одна трагедия произошла в Арамили. С двухэтажного здания по улице 1 мая порывом ветра сорвало крышу, фрагмент которой упал на находившегося во дворе мужчину. От полученных травм он скончался на месте. По этому факту следственный комитет также проводит проверку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/781138" frameborder="0"></iframe> В Арамили у банка сдуло крышу.Видео: Подслушано "Арамиль" |ПА|

- Днём 25 мая 2020 года в Свердловской области был сильный порывистый ветер, в результате которого произошло обрушение ряда конструкций, что повлекло причинение смертельных телесных повреждений, по предварительным данным, трем гражданам. По данным фактам органами СКР устанавливаются все обстоятельства случившегося, - рассказали в пресс-службе следственного комитета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Екатеринбург обрушился ураган с градом: онлайн-трансляция На Екатеринбург обрушился ураган.

По данным синоптиков, 25 мая в уральской столице ожидается ожидаются грозы, крупный град, сильные и очень сильные дожди. (Подробнее)