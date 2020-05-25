Ураган на Урале унес жизни трех человек
В Свердловской области сегодня в конце рабочего дня на улице разбушевалась стихия. Порывы ветра достигали 28 метров в секунду. Ураган ломал деревья, сносил крыши и заборы. Ухудшил ситуацию начавшийся ливень. Сильный ветер сносил пытающихся спрятаться от непогоды под зонтами людей с ног. Не смотря на предупреждения МЧС, многие в этот момент находились на улице.
Сильный ветер повредил деревьяФото: Алексей БУЛАТОВ
Зонты не спасали от дождя - их сдувало ветромФото: Алексей БУЛАТОВ
У жителей нескольких городов из-за сильного ветра дома пропал свет. Но в большей степени от непогоды пострадали уральцы, которые не успели спрятаться от стихии. Так, в больнице оказалась екатеринбурженка и ее четырехлетняя дочь. На них с девятого этажа упала оконная рама. На улице Краснолесья мужчину откинуло на машину крышей от парковки. От листа его пытался закрыть находившийся в этот момент рядом охранник. Они оба были госпитализированы с травмами.
К сожалению, сегодняшний ураган унес жизни трех уральцев. Из-за сильного ветра на производственной базе в переулке Низовом в Екатеринбурге обрушился кран. С места происшествия на скорой с травмами увезли мужчину, находящегося во время разбушевавшейся стихии на работе. Екатеринбуржец погиб в больнице. Следователями возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).
Мужчину откинуло крышей.Видео: группа "ВКонтакте" "Инцидент Екатеринбург"
На улице Самолетной ураганный ветер снес ворота, которыми придавило проходившего рядом мужчину. От удара он погиб. Сейчас на месте происшествия работают следователи Чкаловского района.
Упал кран из-за урагана.Видео: Екатеринбург № 1
Еще одна трагедия произошла в Арамили. С двухэтажного здания по улице 1 мая порывом ветра сорвало крышу, фрагмент которой упал на находившегося во дворе мужчину. От полученных травм он скончался на месте. По этому факту следственный комитет также проводит проверку.
В Арамили у банка сдуло крышу.Видео: Подслушано "Арамиль" |ПА|
- Днём 25 мая 2020 года в Свердловской области был сильный порывистый ветер, в результате которого произошло обрушение ряда конструкций, что повлекло причинение смертельных телесных повреждений, по предварительным данным, трем гражданам. По данным фактам органами СКР устанавливаются все обстоятельства случившегося, - рассказали в пресс-службе следственного комитета.
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ИСТОЧНИК KP.RU