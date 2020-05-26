2020-05-26T08:39:09+03:00
Происшествия

Во время урагана на Среднем Урале погибла бабушка, которую придавило гигантской веткой

Первую помощь пенсионерке оказали очевидцы, которые и вызвали «скорую»
Мария Трапезникова
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После урагана в больнице погибла бабушка, которую придавило гигантской веткой. Фото: пресс-служба СКР по Свердловской областиПосле урагана в больнице погибла бабушка, которую придавило гигантской веткой. Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области
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Вчера по всей Свердловской области прошел мощнейший ураган, который оставил без света 130 тысяч человек. Порывы ветра достигали 28 м/сек, в воздухе летали не только мусор, пыль и грязь, но и ветки деревьев, которые гигантской силой буквально переломило пополам, и металлические щиты, крыши и заборы.

К сожалению, вчерашний ураган унес жизни трех человек – жителей Екатеринбурга и Арамили. На екатеринбуржца, который в момент непогоды находился на производственной базе, обрушился строительный кран. Он скончался в больнице. Еще одного екатеринбуржца придавило воротами на улице Самолетная. От удара он погиб на месте. На жителя Арамили рухнула крыша, которую сорвало сильным ветром. Он погиб на месте, скорая не успела его спасти. По обоим фактам следователи начали проверку.

Упал кран из-за урагана.Видео: Екатеринбург № 1

Сегодня стало известно об еще одной жертве вчерашнего урагана – на 67-летнюю пенсионерку, проживающую в Полевском, которая в момент непогоды находилась на улице, рухнула ветка тополя. Ей оказали первую помощь прохожие, вызвав скорую. Женщину сразу же госпитализировали в больницу. В ночь на 26 мая она погибла от тяжелых травм.

- В ходе прокурорской проверки будут установлены должностные лица, ответственные за своевременное проведение работ по благоустройству территории и безопасностью насаждений, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – По результатам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования, вплоть до дачи уголовно-правовой оценки действиям сотрудников организации, ответственной за благоустройство данной территории.

В Арамили у банка сдуло крышу.Видео: Подслушано "Арамиль" |ПА|

По данным спасателей МЧС, ураган затронул 23 муниципальных образования в области, в которых расположены 120 населенных пунктов. Коммунальщики и энергетики работали всю ночь, чтобы вернуть жителям электричество.

- Следователями проводится доследственная проверка по факту смерти женщины, скончавшейся от травмы, полученной в результате падения на нее ветки тополя во время прошедшего вчера в регионе урагана. Инцидент произошел у одного из домов по улице 2-й микрорайон в Полевском, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. - По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.

Крыша от паркинга во время урагана подбросила двух мужчин.Видео: житель Академического района

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ИСТОЧНИК KP.RU

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