Коронавирус на Урале: за сутки специалисты провели 518 исследований проб на COVID-19

25 Март 2020 2020-03-25T10:39:03+03:00

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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на Урале на 25 марта, за сутки лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» было проведено 518 исследований проб на коронавирус. Пробы брали у людей, у которых были для этого основания: либо симптомы ОРВИ, либо поездка за границу, либо контакт с уже заболевшими людьми.

- Медики обследовали 450 человек. Всего с начала февраля было проведено 8 703 исследования и проверено 5 557 человек, - отметили в оперштабе.

На сегодняшний день в области официально зарегистрировано 13 случаев заболевания коронавирусом. Все они - завозные. Все 13 человек и люди, с которыми они контактировали, находится в ГКБ №40 под наблюдением медиков. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

А мы, кстати, не так давно рассказывали и показывали изнутри, как работает та самая лаборатория, в которой и проводятся исследования проб на COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU