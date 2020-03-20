2020-03-20T18:24:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге: кинотеатры прекращают работу

Киносеансы не будут проводить до 12 апреля
Алина СУРИНА
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Показывать фильмы на экранах кинотеатров не будут до 12 апреляПоказывать фильмы на экранах кинотеатров не будут до 12 апреляФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге из-за угрозы распространения коронавируса прекращают работать кинотеатры. Ранее они пускали посетителей не более чем по 50 человек в зал и рассаживали их в шахматном порядке. Как рассказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, киносеансы не будут показывать в столице Урала до 12 апреля.

Напомним, в Екатеринбурге многие учреждений культуры из-за ограничений связанных с ситуацией по коронавирусу, переходят в онлайн-режим. Например, вчера стало известно, что Свердловская филармония покажет концерты, которые будут идти на сцене в трансляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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