2020-03-18T10:24:26+03:00
Общество

Из-за коронавируса кинотеатры Екатеринбурга начнут рассаживать зрителей в шахматном порядке

Ранее к такой мере прибегли прокатчики в Москве
Данил СВЕЧКОВ
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Так выглядел один из залов ныне закрытого кинотеатра "Салют" в Екатеринбурге.Так выглядел один из залов ныне закрытого кинотеатра "Салют" в Екатеринбурге.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбург старается не отставать от столицы. После того, как московские кинотеатры, в целях профилактики коронавируса, стали рассаживать зрителей в кинозалах в шахматном порядке, о подобной мере предосторожности задумались и на Урале.

- Мы следим за ситуацией в городе. Обеспечиваем меры безопасности для посетителей, - объясняет Александра Совина, PR-менеджер сети кинотеатров "Премьер-Зал" в Екатеринбурге. - Если возникнет угроза здоровью гостей, руководство сети будет принимать решение о работе в период карантина. На данный момент мы работаем в прежнем режиме. Но принимаем меры. Например, мы устанавливаем санитайзеры для зрителей. Также решаем вопрос о рассадке зрителей в шахматном порядке в кинозалах, как ранее сделали коллеги в Москве. Возможно, тоже так сделаем.

Добавим, что в Свердловской области губернатор сегодня, 18 марта, ввел режим повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции. Так, до 12 апреля в регионе будет ограничено проведение деловых, спортивных, культурных, развлекательных и иных массовых мероприятий с количеством участников более 50 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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