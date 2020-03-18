Режим повышенной готовности из-за короновируса в Свердловской области: больше 50 человек - нельзя

На всей территории Свердловской области введен режим повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции. Соответствующий приказ сегодня утром, 18 марта, опубликовал на официальном портале правовой информации региона губернатор Евгений Куйвашев. Публикуем выдержки из указа:

1. С 18 марта до 12 апреля ограничить проведение на территории Свердловской области деловых, спортивных, культурных, развлекательных и иных массовых мероприятий с количеством участников более 50 человек;

2. Обязать жителей Урала, которые в феврале-марте этого года были на территориях, где зафиксировали случаи заражения COVID-19:

- сообщать о своем возвращении в регион, свою контактную информацию, а также о месте и датах пребывания в «заразившихся» странах на «горячую линию» 112 или по номеру телефона: 8 (343) 312-08-81;

- при появлении первых симптомов сразу же обращаться за помощью в медучреждения и ждать дома визита врачей;

- соблюдать постановления врачей о нахождении в режиме изоляции на дому в течение 14 дней;

Фото: Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области www.pravo.gov66.ru

3. Работодателям предстоит оказать содействие в обеспечении самоизоляции работников на дому, исключить появление на рабочем месте тех лиц, которые прибыли из стран, «зараженных» коронавирусом, и оказывать содействие Роспотребнадзору;

4. Все общественные места должны проходить дополнительную дезинфекцию – в том числе жилищный фонд и общественный транспорт;

5. Особое внимание уделить пожилым жителям Свердловской области – оказывать им медицинскую помощь в приоритетном порядке;

6. В школах и вузах ввести дистанционное обучение, а в детских садах - посещение по решению родителей.

Контроль за исполнением этого указа губернатор оставил за собой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/767115" frameborder="0"></iframe> Губернатор подписывает приказ о повышенной готовности.Видео: правительство Свердловской области

Напомним, что вчера в Екатеринбурге подтвердили первый случай заболевания коронаврусной инфекцией. Девушка вернулась 12 марта вернулась из круиза по Средиземному морю.16 марта ее с высокой температурой доставили в ГБК №40. Сейчас она находится под наблюдением врачей.

- Состояние пациентки удовлетворительное. Обеспечен полный комплекс медицинской помощи, включая необходимые лекарственные средства и медицинское оборудование. Пациентка находится в отдельном изолированном боксе, - пишут на официальном портале регионального Минздрава. - Приняты исчерпывающие меры по выявлению лиц, которые могли контактировать с пациенткой. Особое внимание уделяется инфекционной безопасности медицинского персонала и пациентов больницы.

Список стран, после посещения кооторых нужно обратиться к врачу:

Китай, Корея, Иран, Италия, Франция, Германия, Испания и другие страны Европейского Союза, Сербия, Албания, Великобритания, Ирландия, Македония, Черногория, Андорра, Норвегия, Швейцария, Исландия, Княжество Монако, Княжество Лихтенштейн, Молдова, Беларусь, Украина, Босния и Герцеговина, Ватикан, Сан-Морино и США.

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