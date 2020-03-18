Отмена мероприятий из-за коронавируса в Екатеринбурге: театры закрывают на карантин, а в кино до сих пор можно сходить

Вечером, 17 марта, Министерство культуры РФ выпустило приказ о том, что музеи, театры и кинотеатры по всей стране должны на время сложной ситуации с коронавирусом закрыть свои двери для посетителей. "Комсомолка" узнала, какие театры и кинотеатры в Екатеринбурге еще работают, а какие уже закрыли свои двери для посетителей.

КАК РАБОТАЕТ ЦИРК

Екатеринбургский цирк приостановил работу, билеты на ближайшие представления можно сдать в кассу.

- С 17 марта все федеральные учреждения отменяют ближайшие представления и приостанавливают продажу билетов в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции. Все билеты, приобретенные на представления 21 и 22 марта можно вернуть. Мы очень надеемся на скорейшее изменение ситуации в лучшую сторону! – рассказали в цирке.

Екатеринбургский цирк уже закрылсяФото: Алексей БУЛАТОВ

КАК РАБОТАЮТ ТЕАТРЫ

Свердловский театр Музкомедии пока продолжает работать. Руководство учреждения ждет официальное подтверждение о приостановке работы от губернатора Свердловской области.

- Мы региональный театр, ждем указ главы региона, либо от Министерства культуры Свердловской области. Пока информации о закрытии мы не получали, поэтому сегодня работаем. Приказ должен поступить вечером 18 марта, что там будет – никто не знает, - рассказывает заместитель гендиректора свердловской Музкомедии, заслуженный работник культуры РФ Игорь Лейфель.

По его словам, в театре работает медицинская служба, сотрудники которой меряют температуру работников театра. Также здесь каждые два часа протирают перила, с такой же периодичностью моется пол с хлоркой, в буфете используется только одноразовая посуда.

- Зрителей и сотрудников на входе проверяют тепловизорами, все работники театра ходят в масках. Если выйдет приказ о временном закрытии театра, мы перенесем все спектакли на май. Кто захочет вернуть билеты – может обратиться в кассу, мы вернем деньги, потому что зритель не виноват в этой ситуации. Сейчас у нас проданы билеты до конца марта и на первую половину апреля.

В Музкомедии ждут официального распоряжения губернатора, которое уже опубликованоФото: Алексей БУЛАТОВ

Театр оперы и балеты с 18 марта отменил все ближайшие показы.

- «Урал Опера Балет» приостанавливает свою работу, начиная с 18 марта до особого распоряжения. Не спешите сдавать приобретенные билеты в кассы, они будут действительны после возобновления работы театра, и позволят посетить любой спектакль по вашему выбору после согласования с администрацией театра, - рассказывают в учреждении. – Если вы решили сдать билеты, то их примут не позднее времени начала спектакля, которое указано на билетах. Выплатят всю сумму.

В Театре драмы Екатеринбурга ответили:

- У нас нет официальной бумаги, распоряжения от Министерства культуры. До получения указа мы не можем комментарии дать.

«Коляда-театр» в Екатеринбурге под руководством известного драматурга и писателя Николая Коляды продолжает работу в обычном режиме.

- Я не отношусь к государственным театрам, у меня частный театр, поэтому меня это не касается, - кратко заявил драматург в беседе с корреспондентом «КП-Екатеринбург».

Городской Дом музыки отменяет все мероприятия до 12 апреля.

В Свердловской филармонии также отменяются все концерты:

- Проведения мероприятий мы приостанавливаем, - подтвердили в пресс-службе филармонии. - Концерты будут перенесены. Даты, на которые их перенесут, мы пока озвучить не можем. Многие вопросы еще решаются. Если кто-то хочет вернуть билеты, то информация о том, как это сделать, размещена у нас на сайте. Она актуальна была и раньше, и сейчас.

Театр Николая Коляды продолжает свою работуФото: Алексей БУЛАТОВ

КАК РАБОТАЮТ КИНОТЕАТРЫ

А вот кинотеатры Екатеринбурга пока работают в обычном режиме, билет можно купить в кассе либо через Интернет на любой сеанс.

«Пассаж Синема»

- Работаем в штатном режиме. Если что-то изменится – мы сразу объявим об этом официально.

«КАРО фильм» в ТРЦ «Радуга-Парк»

- Наши залы работают в обычном режиме. Мы не подведомственное учреждение. Если что-то изменится – оперативно проинформируем посетителей.

В кинотеатрах зрителей рассадят в шахматном порядкеФото: Алексей БУЛАТОВ

Сеть кинотеатров «Премьер зал» в Екатеринбурге

- Приказ Министерство культуры РФ выпустило для подведомственных учреждений, мы в их число не входим. Распоряжений к нам не поступало, поэтому решения мы принимаем самостоятельно. Мы следим за ситуацией в городе, обеспечиваем меры безопасности для посетителей. Если возникнет угроза здоровью гостей, руководство сети будет принимать решение о работе в период карантина, - рассказывает pr-менеджер сети кинотеатров Александра Совина. – Пока работаем в прежнем режиме, но уже принимаем меры: установили санитайзеры для зрителей, решаем вопрос о размещении зрителей в залах в шахматном порядке.

Приказ федерального Минкульта вышел 17 марта. Фото: официальный сайт ведомства

В музеях города заявили, что ждут официального указа главы региона для приостановления работы.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Что с концертами

18 марта губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о введении режима повышенной готовности на территории Свердловской области из-за короновируса. Первый пункт этого указа гласит, что с 18 марта до 12 апреля на территории региона нельзя проводить массовые мероприятия численностью более 50 человек.

17 марта был запрет о том, что запрещено проводить массовые мероприятия численностью больше тысячи человек. Уже тогда к совету уже прислушалось руководство МВЦ «Екатеринбург-Экспо» - они перенесли все концерты.

Телеклуб также перенес все концерты, которые должны были пройти этой весной на осень. При этом все билеты, купленные или выигранные, будут действительны. Также можно будет вернуть деньги за билет.

- Если билет электронный, то нужно написать заявление на почту Teleclub, которая указана на нашем официальном сайте, приложить билет, который планируется сдать, а также чек, - рассказали «КП» - Екатеринбург» в Teleclub. - Если билет был куплен в кассах города, схема такая же: вам нужно будет прийти по месту его приобретения и принести не только сам билет, но и чек на него.