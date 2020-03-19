19 Март 2020 2020-03-19T17:34:16+03:00

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Концерты Свердловской филармонии можно будет посмотреть из дома. Происходящее на сцене будут показывать в режиме онлайн - актеры будут выступать специально для трансляций. Продолжить концертный сезон в онлайн-формате в филармонии решили с завтрашнего дня.

- Из медиа-архива мы выбрали наиболее интересные концерты, которые добавим в график трансляций. На сайте будут доступны записи Виртуального концертного зала, в режиме онлайн продолжатся лекционные проекты, - рассказали в пресс-службе Свердловской филармонии.

Не выходя из дома, например можно будет посмотреть трансляцию концертов, которые пройдут в зале филармонии без публики. Вечером 20 марта покажут выступление Молодежного оркестра, 21 марта - День рождения Баха с Тарасом Багинцом, а 23 марта концерт Дмитрия Лисса и Уральский филармонический оркестр. Этих концертов ранее не было в афише. Они состоятся в дни перенесенных программ и специально подготовлены артистами и коллективами филармонии.

Объявленные ранее встречи в рамках проекта «Открытая филармония» также перенесли в интернет-пространство. Ждут у экрана тех, кто желает разобраться в классической музыке и слушать ее с удовольствием. Ближайшая лекция - «Архитектура музыки» с Александрой Шакирьяновой 25 марта.

Также можно будет посмотреть записи самых ярких концертов прошлых лет, которых нет в свободном доступе. Они появятся на сайте согласно расписанию.

ИСТОЧНИК KP.RU