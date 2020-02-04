Стрелок с Уктуса останется в СИЗО до 25 мая

4 Февр. 2020 2020-02-04T14:19:03+03:00

Александрова искали больше года Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Ленинском городском суде Екатеринбурга 4 февраля продлили меру пресечения 34-летнему инженеру Алексею Александрову, которого обвиняют в убийстве двух девушек Ксении и Натальи 26 августа 2018 года у подножья Уктусских гор.

На заседание пришли мамы убитых девушек, которые пытались узнать у мужчины, виновен он в преступлении или нет. Сам Александров выразил согласие на дальнейшее пребывание в Следственном изоляторе. На суде его интересы представляли сразу два адвоката.

- Мы считаем, что он заслуживает высшей меры наказания, - сказали на суде обе женщины.

Девушки пришли встречать рассвет на живописное место. Поход закончился трагедиейФото: Алексей БУЛАТОВ

Вскоре после начала заседание закрыли по ходатайству следователей, которое поддержал судья Владимир Ушаков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/748878" frameborder="0"></iframe> Убийца с Уктуса рассказал, почему застрелил девушек.Полиция задержала 34-летнего Алексея Александрова. Видео: ГУ МВД по Свердловской области

34-летний инженер – коренной житель уральской столицы. Он выучился на инженера, занимался фотографией, собирал оружие. Позже работал на закрытом предприятии – Заводе имени Калинина. У него есть супруга и маленький ребенок.

Осенью 2019 года Глава СКР РФ Александр Бастрыкин дал поручение усилить розыскные мероприятия и поймать стрелка. Спустя месяц с небольшим парень был пойман. За это время силовики опросили больше тысячи человек.

Сам Алексей, когда давал признательные показания, заявил, что ему было все равно кого убивать. Поэтому девушки стали его случайными жертвами.

В итоге судья продлил Александрову меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая. Расследование продлили на срок до 26 мая 2020 года.

- На данном этапе деле комментариев не будет, - сказал адвокат Александрова.

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ИСТОЧНИК KP.RU